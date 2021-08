Kapitenka Srbije se slomila! Maja u suzama poslije poraza: Strah je opravdan, ovo danas je bilo mučenje!

Poslije poraza Srbije kapitenka Maja Ognjenović nije mogla da zadrži emocije!

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasirala u olimpijsko finale, pošto je u polufinalu izgubila od Sjedinjenih Američkih Država 3:0 (25:19, 25:15, 25:23).

Nisu srpske odbojkašice uspjele da ponove sjajnu igru iz četvrtfinala sa Italijom i Amerikanke su dominirale u sva tri seta, a poslije Tijane Bošković oglasila se i kapitenka Maja Ognjenović.

"Bile smo u grču. Samim tim ne ide ni servis, ne postoje pravci napada koji su postojali. Strah je opravdan, jer kada igraš polufinale, ne može niko da me ubijedi da postoji ekipa koja igra opušteno. Krivo mi je jer smo pričali o Americi i nije to ona Amerika kao što je bila. Na kraju su nas ubjedljivo pobijedile, da smo uzele set vjerujem da bi nas vratio u igru. Koliko god da smo bile blizu u tećem setu, takođe sam rekla da to nije to. Bilo je nekako na silu, jurimo ih cijeli set, a kad smo bilizu onda malo fali. To opravdavam tim strahom. Sreća, da li je aut ili nije, da smo imale čelendž... Šta bi bilo kada bi bilo... Ja sam tužna i meni je krivo", rekla je srpskim izvještačima emotivna Maja Ognjenović, koja nije mogla da sakrije suze.

Ona je istakla da ovaj tim Sjedinjenih Američkih Država nije nepobjediv i da bi pobjeda došla da je tim bio makar blizu nivoa iz četvrtfinala.

"Ja pamtim Ameriku od prije 10-15 godina, to je bila Amerika za koju se znalo kakva je. Ovo sada je dobra ekipa, kvalitetna, ali nije bila nepobjediva. Za tim ostaje žal. Malo nam je falilo, da smo bile 60 posto kao protiv Italijanki, one ne bi imale šanse. Mislim da je Tezić vjerovao, rekao nam je da nije izgubljeno i ja sam vjerovala da nije izgubljeno. Hiljadu puta smo pokazali da možemo da stižemo te velike razlike. Bilo je mučenje, one su danas bile dosta dominatnije. Možda je moglo, na kraju nismo uspjele", rekla je Ognjenović.

Selektor Zoran Terzić bio je iskren i priznao da njegov tim ni u jednom trenutku nije bio blizu dobijanja seta.

"Nismo bili ni blizu nijedan set, bez obzira da li se završava na 23 ili 16. Vidljivo je bilo na terenu, kao mi protiv Italije, da se oni za sve pitaju, da vode igru, da mogu da nas pobijede kad hoće. Nešto je nedostajalo danas, šta je to bilo. Neka energija, kao da se čeka sljedeća utakmica. Ne znam, nisam ni ja pametan da vidim šta je tu bilo, šta je nedostajalo. Vidjelo se to i po tome kako serviramo, kako igramo odbranu. To su stvari koje se u sportu dešavaju, ne može uvijek da se pobjeđuje, da se igra dobro. Dešava se kiks, kad je već kiks bolje nek je od Amerike, koja je vjerovatno prvi favorti za osvajanje olimpijskog zlata", rekao je Trezic srpskim izvještačima u Tokiju.

Terzić vjeruje da će se njegova ekipa podići poslije poraza i da će meč za bronzu odigrati na pravi način.

"To su djevojke koje iza sebe imaju mnogo takmičenja, utakmica ovog tipa. Na našu sreću, dobijale su. Sigurno da su im je teško padalo, ali sigurno da su one kao sportisti i ličnosti na jednom ekstra visokom nivou i da mogu da se vrate za dva dana i da odigraju pravu utakmicu, posljednju utakmicu na turniru na pravi način. Ja sam u to ubijeđen i mislim da neće biti problema", zaključio je selektor Srbije.

