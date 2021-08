Srpkinje su donijele još jednu medalju: Tijana dominirala, Maja dirigovala, Koreja nije imala šansu!

Odbojkašice Srbije u meču za bronzanu medalju ostvarile pobjedu. Ponovile su meč iz grupne faze

Izvor: Tanjug/AP Photo/Frank Augstein

Još jedan meč. Još jedna pobjeda i medalja će biti osvojena! Znale su to odbojkašice Srbije pred posljednji meč na turniru.

Pritisak, uloga favorita, činjenica da su bojli, ništa od toga nije uticalo na njih! Ostvarile su ubjedljivu pobjedu i donijele novo odličje protiv Južne Koreje - 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Bilo je jasno da je srpski tim u prednosti, posebno posle meča u grupnoj fazi gdje su lako slavile. Uspjele su to da ponove i u odlučujućoj utakmici! Nije bilo lako na početku. Imale su dosta problema sa prijemom, uprkos maestralnoj igri Tijane Bošković u napadu. Pokušavale su na sve načine, ali nisu uspjevale da se "odlijepe". Bilo je tako sve do same završnice seta.

Tada je odigran i najljepši poen na meču. Skoro pa je sa tribina vraćena lopta, a Maja Ognjenović je majstorski prebacila loptu u dalji deo terena i to je bio vjerovatno i prelomni poen. Ubrzo je osvojen prvi set (25:18).

Pao je kamen sa srca srpskim heroinama. Tijana je nastavila gdje je stala u prvom setu, a Koreja definitivno nije imala rješenja za nju. Priključile su se brzo Bianka Buša i Mina Popović što je dovelo do još lakšeg osvajanja seta (25:15).

Usporeno su počele treći set (1:4), ali su se brzo razbudile i nisu dozvolile nikakvu dramu. Rutinski su osvojile i taj dio igre i počele da slave bronzu. Nezaustavljiva je bila Tijana, koja je na kraju upisala čak 33 poena!

Koliko im je sve to značilo moglo je da se vidi po završetku meča kada su se prvo isplakale od sreće, a onda uz trubače proslavile.

Bravo djevojke, zaslužile ste!