Srbiji nema ravnih, rekord u tokiju i tron: Hrvati i Slovenci se nadali, ali vaterpolisti nas digli iznad svih!

Srbija je najbolja u regionu i na to je zlatom vaterpolista stavljena tačka!

Izvor: rts/printscreen

Srbija je sportska velesila! Tokio i cijeli svijet gledali su u srpske vaterpoliste koji su na posljednjem događaju ovih Olimpijskih igara napravili ono u šta smo svi verovali da mogu, uzeli su zlato!

Najtrofejnija srpska generacija i najbolji vaterpolo tim svih vremena se oprostio sa zlatom koje je bilo treće za Srbiju na ovim Olimpijskim igrama. Poslije Milice Mandić u tekvondu i naše sjajne Jovane Preković u karateu to je bila treća zlatna medalja za Srbiju.

Srbija je sa tri zlata i ukupno devet zemalja ušla u najboljih 25 država na svijetu, a uspjeli je da bude i najbolji olimpijski tim među nekadašnjim jugoslovenskim republikama.

Prije Srbije su Slovenci i Hrvati uzeli tri zlata, ali su vaterpolisti izjednačili sa te dvije države. Na kraju Srbiji prednost daje veći broj ostalih odličja. Osim tri zlata Srbija je imala i srebro Damira Mikeca, kao i čak pet bronzi.

Bronzani su bili basketaši i odbojkašice, kao i Zurab Datunašvili i TIjana Bogdanović, a sve to kompletirao je sjajni Milenko Sebić.

Što se tiče Hrvatske zlato im je u tekvondu donijela Matea Jelić, a braća Valent i Martin Sinković su bili ubedljivi u svojoj finalnoj trci veslanja. U muškim parovima u tenisu su dominirali pa su uzeli oba najsjajnija odličja – Mate Pavić i Nikola Mektić bili su prvi posle pobede nad srebrnim Ivanom Dodigom i Marinom Čilićem. Uzeli su bronze u jedrenju preko Tončija Stioanovića, a Tin Srbić je sve iznenadio srebrom u gimnastici. Bronze su im donijeli Damir Martin u veslanju i Toni Kanaet u tekvondu.

Slovenci su prvi došli do tri zlata preko Primoža Rogliča u biciklizmu, Tanje Ganrbret u sportskom penanju i Benjamina Savšeka u kanuu. Sjajan je to uspjeh za njih uz srebro Tine Trstenak u džudou i bronzu Tadeja Pogačara u biciklizmu, ali ipak to je četiri medalje manje od Srbije,

Makedonci su se radovali srebru Dejana Georgijevskog u tekvondu, a BIH i Crna Gora su ostali bez medalja.