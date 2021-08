Heroj Olimpijskih igara ima 5 zlata i popularan Jutjub kanal: Za sekund brži od Čavića i Felpsa, a najbolje tek slijedi!

Amerikanac Kajleb Dresel apsolutno je obilježio Olimpijske igre u Tokiju. I tek se očekuje njegova dominacija!

Izvor: Tanjug/AP/David Goldman

Američki plivač Kajleb Dresel (25) apsolutno je obilježio Olimpijske igre u Tokiju.

Rekorder SAD u nekoliko disciplina ostvario je nevjerovatan uspjeh, osvojivši čak pet zlatnih medalja. Na taj način, ušao je u birano društvo u kojem su samo još četvorica američkih plivača sa pet najsjajnijih odličja sa jednih Igara.

Od ovih Olimpijskih igara, Dresel će morati da se pomene kada god u istu rečenicu stanu imena Majkla Felpsa (36), ali tu je i Marka Spica (71), Erika Hajdena (63) i Meta Bjondija (55).

Uz ulazak u društvo takvih legendi, Dresel je postao prvi plivač u istoriji koji je na istim Igrama osvojio zlato u disciplinama 50 metara kraul, 100 metara kraul i 100 metara delfin, u kojoj se proslavio Srbin Milorad Čavić.

Pored tih disciplina, on je trijumfovao i u američkoj štafeti 4x100 slobodnim stilom i 4x100 metara mešovito.

Letio je momak iz malog mjesta Grin Kouv Springs iz Floride, koji na svom Jutjub kanalu povremeno analizira svoje trke, dijeleći savjete svima koji žele da ih čuju.

Kajleb Dresel Izvor: YouTube/Caeleb Dressel

"Još dok je bio u vrtiću bio je perfekcionista. Bio je preoštar prema sebi. Pomišljala sam tada 'Imaću pune ruke posla sa ovim djetetom", rekla je njegova majka Kristina, koja uz olimpijskog šampiona ima još troje djece.

Dresel je u Japanu oborio i dva svjetska rekorda, dva olimpijska rekorda i smatra se da ga je samo greška trenera u pripremi štafete lišila šeste zlate medalje.

Poslije Felpsovog povlačenja nakon Rija 2016, u Dreselu su svi vidjeli novog vodećeg američkog plivača, a on je ta velika očekivanja potpuno opravdao.

"SVE STANE U 20 SEKUNDI"

Izvor: Tanjug/AP/Gregory Bull

Dresel je u disciplini 100 metara "delfin" osvojio zlato sa vremenom 49,45. U Pekingu 2008. zvanična vremena su bila - Majkl Felps 50,58, a Milorad Čavić 50,59.



Naravno, ostaje upamćeno da je Srbin tada prvi stigao na cilj, ali da mu to nije priznato jer "nije dovoljno jako pritisnuo taster".

"Potpuno je drugačiji pritisak na Olimpijskim igrama. Svjestan sam toga i prestaću da lažem sebe. To takmičenje događa se na svake četiri godine, a trka traje 40 i nešto sekundi ili 20 i nešto sekundi. I baš u tom trenutku morate da budete perfektni", rekao je Dresel o borbi sa očekivanjima i sa samim sobom.

"Baš se sve svede u tih 20-40 sekundi. Koliko je to ludo? I tako je na svake četiri godine. To je zastrašujuće, iako to neću sebi da priznam. Sve se svede na taj jedan trenutak", rekao je momak, čiji je trenutak apsolutno došao na Olimpijskim igrama u Tokiju.

U Parizu 2024. on će imati 28 godina i biće sigurno apsolutno spreman da ponovo blista, prije svega u svojim disciplinama - delfin i kraul.