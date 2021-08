Rodžer i Rafa nisu bježali od NATO bombi kao Novak! Ko bi rekao - Britanci brane Đokovića i to na kakav način!

Zanimljiv tekst iz Velike Britanije u kome brane Novaka Đokovića

Izvor: Profimedia

Navikao je već i sam Novak Đokovića na napade na svih strana.

Posebno kada su svjetski mediji u pitanju, a prije svega Britanci.

Međutim, sada se dogodilo nešto potpuno suprotno. Čuveni britanski list "Fajnanšal tajms" ("Financial Times") je napisao jedan veoma zanimljiv tekst o prvom reketu svijeta.

I to na takav način da ga brane od drugih tako što porede prošlost i ono kroz šta su prošli njegovi najveći rivali Rodžer Federer i Rafael Nadal i kroz šta je on sam prošao.

"U istoriji ne piše da su Rodžer Federer ili Rafael Nadal preživeli 78 dana NATO bombardovanja Jugoslavije. Novak Đoković je imao 12 godina dok se sakrivao od bombi i to će zauvijek pamtiti. Oni koji ga napadaju bi mogli da razmisle prvo kroz šta je prošao", stoji na početku teksta.

Kolumnista Janan Ganeš naglašava da je zbunjen.

"U jednom momentu, možda već na US openu u septembru, bi Srbin mogao da postane i definitivno najveći teniser svih vremena. Ali, ni u jednom trenutku se njemu najviše divili, čak nije bio ni na drugom mjestu po tome i to u njegovoj eri. Zašto? To je misterija."

Pogledajte i kako su sportisti na Olimpijskim igrama jurili Novaka za slikanje:

Napravio je poređenje i sa dešavanjima iz prošlosti.

"Njegov stil je poznat po upornosti, da kažem puristički, kao da kada Rafa igra to izgleda kao plač anđela. Oni koji su živjeli kroz Federerovu eru zlatnog-mongrama objašnjavaju to kao problem sa egom. Fanovi Džona Mekenroa su njegove ispade opravdavali sa 'krakterom' i temparamentom. Zar sve to ne nervira malo? Nacionalizam? Koliko njih u toj mlakoj publici zaista zna uopšte šta je to."

Ono što ljubiteljima tenisa najviše smeta jeste što se umiješao između dvojice rivala.

"Novak je upao i prekinuo glamuroznu žurku Federera i Nadala prije 10 godina. Razdvojio je takozvani 'Fedal'. Mada ne vidim po čemu je to gore od recimo Nadalove pojave i uzurpacije Švajcarca? Gledajući po stilu, rekao bih da je Novak bio manji šok. Rafaelu su ubrzo sve to zaboravili, dok Đokovića zauvijek samo tolerišu. Ako je suditi po publici u Parizu koja je na Rolan Garosu vikala 'Cicipas, Cicipas', izgleda da su se samo njih dvojica izvukla."

Ganeš za na to gleda na drugačiji način.

"Ja za sve to krivim one kojima je tenis božanstvo, omiljeni sport ljudi koji ne vole sport. Nećete videti nekoga u fudbalu da degradira Lionela Mesija kada promašuje. Đoković je najzanimljivija ličnost od te velike trojke. Ne samo da je pravi poliglota, već voli da uči. Ima svoja pravoslavna vjerovanja i rituale, bez obzira na to da li njegovu dijetu i ishranu nazivaju 'kvantnom fizikom'."

Na kraju je napravio i poređenje sa čuvenim filmom u kom glumi Silvester Stalone.

"Njegovi kritičari ne razumiju čak ni one prave mane. To što su gledali film "Roki 4", pa misle da svi ti sportisti slovenskog porijekla imaju tu izraženu hladnoću i ponašanje nije tačno, čak je potpuno suprotno. Čovjek koji pokazuje veliku zahvalnost i povezanost sa svojom dušom ima otvoren, a ne zatvoren način razmišljanja. A, ako je on kao ličnost nešto što ih nervira, onda ne treba da zaborave kako je bilo devedesetiih u Bazelu ili na Majorci, a kako je bilo u Beogradi. Zagonetka nevoljenog šampiona mi nije jasna. Ne znam šta ljude tačno nervira, ali nisam uopšte iznenađen što njegovu prošlost uopšte ne uzimaju u obzir", zaključuje se u tekstu.