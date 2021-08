Amerikanci pitali Novaka za nadgrobni spomenik! Đoković ekspresno odgovorio: Ne želim da to piše, postoji nešto važnije

Novak Đoković je morao da odgovari i na zaista jedno bizarno pitanje "Njujork Tajmsa".

Izvor: Profimedia

Krenuo je Novak Đoković da ispiše nove stranice istorije. Na US openu ima priliku da osvoji i četvrti grend slem u sezoni.

Saznao je i žrijeb, odnosno put do pehara u Njujorku. Dok se za to sprema pojavljuju se i zanimljivi intervjui i priče. Jedan od njih je onaj koji je dao za američki "Njujork Tajms" još dok je bio na odmoru u Crnoj Gori.

Bilo je raznih tema, a jedna je bila i dosta bizarna...

"Vjerovatno 99 odsto ljudi na ovoj planeti daje isti odgovor na pitanje šta je najvažnije u životu. Rekli bi porodica, ljubav, zdravlje, sreća. Za mene su to te četiri stvari i još jedna, a to je da želim da budem najbolji mogući otac i suprug", rekao je Novak.

Tada su ga pitali da li bi volio da mu na nadgrobnom spomeniku piše "Ovdje leži grend slem pobjednik".

"Ne, ne, ne. Neko ko bi došao da posjeti moj grob ne bi trebalo da vidi tako nešto poput najbolji teniser, najuspješniji u istoriji i slično. Naravno da je to veoma važan dio mog života i nešto čemu sam posvećen, ali ako bih stavio to na ljestvicu i uporedio šta je bitnije, onda ne bi bilo mnogo razmišljanja."

Izvor: MONDO, Uroš Arsić

Nastavio je u istom dahu.

"Volio bih da budem upamćen kao osoba koja je davala drugima, brinula za druge i ostavila trag u svijetu. Neko ko je inspirisao ljude i živio punim plućima. Za mene je to definicija kako bih volio da sagledam svoj život u posljednjim danima."

Našao se Novak na udaru u posljednje vrijeme zbog Olimpijskih igara, nervoze koju je pokazao razbijanjem reketa.

"Primijetio sam da ljudima na neki način smeta to što se stalno menjam i kao igrač i kao osoba, a to je nešto na šta sam ponosan. Život je evolucija, pokušavamo da razumijemo sebe bolje. Na terenu si sam i moraš da se boriš sa svojim demonima. Ako polomim reket ili vičem to nije nešto što sam planirao da uradim prije meča i nije nešto na šta sam ponosan, čak suprotno, sramota me je kada to radim. Međutim, spreman sam da kažem da imam mane, da pravim greške i da ću ih praviti i u budućnosti. Čujem da kažu da bi trebalo da se ponašam bolje jer 'imam toliko godina iskustva na terenu, mudriji sam, šaljem pogrešnu poruku djeci'. I da, slažem se, u pravu su. Ali, u isto vrijeme nije moguće da uvijek budeš smiren i da paziš na sve", zaključio je on.

Izvor: Profimedia

