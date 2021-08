Cicipas posjećuje neko magično mjesto kad ode u toalet! I Zverev je napao Grka!

Poslije Endija Mareja i Aleksander Zverev je imao šta da kaže na račun Stefanosa Cicipasa

Ostvario je Aleksander Zverev (Njemačka) rutinsku pobjedu na startu US opena.

U prvom kolu je bio bolji od Sema Kverija (SAD) - 6:4, 7:5, 6:2. Međutim, na konferenciji za štampu se najmanje pričalo o njegovom trijumfu.

Glavna tema bio je duel Endija Mareja (Velika Britanija) i Stefanosa Cicipasa (Grčka). Grk je na kraju slavio, ali poslije prave drame i nekih sumnjivih poteza, poput dugog odlaska u toalet.

Britanac ga je optužio da vara, a sa njim se složio i Zverev.

"Ponovo se to dešava, skoro u svakom meču. Nije normalno. Uradio je to protiv mene na Rolan Garosu, protiv Đokovića u finalu u Parizu. Mislim da je u Hamburgu na meču sa Krajinovićem počeo da se žali, kao i protiv mene u Sinsinatiju i evo sada ovdje. Igrači su počeli to da shvataju", počeo je Zverev.

"Moram da budem iskren, on je treći teniser svijeta. Dakle treći je na planeti, što znači da je jedan od najboljih u onome čime se bavi. Ne vjerujem da su mu takve stvari potrebne. To se toleriše u juniorima, možda na Fjučersima ili Čelendžer turnirima, ali ne kada si treći na svijetu."

Grčki igrač nije prekršio nijedno pravilo, ali ga njemački igrač ne opravdava.

"Naravno, to vam je dozvoljeno prema pravilima, ali je u isto vrijeme i neko nepisano pravilo između igrača. Da, ja sam lomio rekete, ludio sam na terenu i sve to se dešavalo, ali sam ponosan na jednu stvar. Pobjeđivao ili gubio biće to isključivo igrajući tenis na terenu."

Njih dvojica su već imala okršaj u Sinsinatiju. Na tom Mastersu je Cicipas takođe otišao sa terena, pa se vratio poslije nešto duže pauze.

"Na kraju dana nisam postavio to pitanje ni na tom turniru, niti su me to tamo pitali, što me je malo iznenadilo, jer sam bio spreman da iskreno odgovorim. Nestao je na 10 i više minuta. Njegov otac je slao poruke na telefonu. Onda se vrati na teren i njegova taktika se u potpunosti promijeni. Nisam samo ja to vidio, već svi. Njegov cijeli plan igre se promijenio".

Na kraju je i slikovito opisao svoje mišljenje o svemu tome.

"Ili ode na neko veoma magično mjesto tamo ili postoji neka vrsta komunikacije. Naravno, ne želim da pokažem neko nepoštovanje. Stefanos je sjajan igrač, nije slučajno treći na svijetu. Osvaja turnire, igra nevjerovatan tenis i to je činjenica. Međutim, u isto vrijeme vjerujem u ono što je i Endi Marej rekao, a to je da mora da postoji poštovanje između tenisera. Ponekad zaista možda mora da ide do toaleta, dešava se, ali se dešava previše često po mom mišljenju", zaključio je Zverev.