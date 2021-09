I Đokovića pitali o pauzama za toalet! Novak progovorio o svađi Mareja i Cicipasa i ponudio jedno rješenje

Novaka Đokovića su pitali o pauzama za toalet koji teniseri prave u Njujorku

Izvor: Profimedia

Posljednji grend slem teniske sezone je u toku. U Njujorku se najbolji svjetski igrači bore za titulu na jednom od četiri najveća turnira.

Novak Đoković je prošao prva dva kola i zakazao je duel sa Keijem Nišikorijem, ali to nije bila glavna tema njegove konferencije za štampu poslije trijumfa u drugoj rundi.

Naime, novinare je mnogo više zanimalo mišljenje srpskog tenisera o pauzama za toalet koje igrači prave na US openu. Prije svih Stefanos Cicipas koji je izazvao bijes Endija Mareja i Aleksandera Zvereva svojim ponašanjem.

"Pročitao sam izjavu Cicipasa da nije uradio ništa protiv pravila i da ne razumije zašto ga kritikuju. Rekao je i da treba da postoje posljedice ako prekrši pravila i slažem se sa njim po tome. Sa druge strane, razumijem i stav Mareja i Zvereva koji su se suočili sa tim problemom", rekao je Đoković.

Prokomentarisao je i pravilnik.

"Trebalo bi da postoji ograničenje. Kao igrač bi trebalo da budete svjesni ako se previše zadržite na pauzi i da to može da utiče na vašeg protivnika. Ali, ako gledate pravilni, onda Stefanos zaista nije prekršio nikakvo pravilo."

Potom je ponudio jedno rješenje.

"Mi, teniseri, treba da napravimo neko ograničenje za pauzu za toalet. Bilo to pet, šest, sedam minuta ili koliko god. Sat bi trebalo da postoji i da štopuje vrijeme od momenta kada igrač napusti teren, onda će svi to poštovati. Ne razumijem zašto je to pravilo neodređeno. Možete da ostanete dva ili 20 minuta. Pravilo mora da se promijeni. Ponavljam, razumijem Endija, jer se 'ohladio' dok je čekao, ali shvatam i Cicipasa. To je sve što mogu da kažem", zaključio je Đoković.

