Sa Turskom su uvijek ratovi na terenu! Terzić zadovoljan, posebno zbog jedne odbojkašice - Maja zna šta je bilo presudno

Zoran Terzić i kapiten Maja Ognjenović nisu krili zadovoljstvo. Ostvaren je nevjerovatan uspjeh!

Treće uzastopno finale Evropskog prvenstva za odbojkašice Srbije.

Prethodna dva završile su sa zlatom oko vrata, tako žele da bude i u Beogradu. Došle su na korak do cilja.

U polufinalu su pobedile Tursku - 3:1 (32:34, 28:26, 25:23, 25:13). Selektor Zoran Terzić je bio smiren poslije trijumfa

"Kao i svaki put u posljednjih desetak godina, uvijek su na terenu ratovi sa Turkinjama. Osim ovog posljednjeg svi setovi su bili neizvjesni, dosta je dug put do tog 25. poena. Turska je pokazala zašto je došla u polufinale. Mi smo sa nekom svojom najboljom igrom do sada uspjeli da pobijedimo", rekao je Terzić za RTS.

Pohvalio je mladu Katarinu Lazović koja je bila jedan od iks faktora polufinala.

"Katarina Lazović je tip igrača koji kada igra slabo misle da je odigrala dobro. Ona ima nevjerovatnu energiju, toliko pozitive u sebi, vuče cijelu ekipu sa sobom. Njeno prisustvo nam je veoma vrijedno, mlada je, nije do sada mnogo igrala za nacionalni tim. Prije svega ponašanjem, a onda i odbojkaškim znanjem, pokazuje da će ubrzo biti mjesta za nju u startnoj postavi. Italija ili Holandija? Ne zanima me protivnik u finalu. Sve od nas zavisi", poručio je Terzić.

Pogledajte i neke od najzanimljivijih detalja sa meča:

Kapiten ekipe Maja Ognjenović je odigrala standardno dobro, kako je i navikla sve.

"Očekivali smo ovako neizvjestan meč. Bile su toliko spremne, motivisane da nas pobijede i odatle je bila njihova ta prevelika želja u prvom setu. Išle su na sve ili ništa, vidjelo se po oštrom i snažnom servisu. Izgarale su do posljednje lopte. Ponosna sam na svoj tim. Uspjele smo da dođemo do naše igre u drugom setu. Znala sam da će prvi ozbiljniji meč, koji jeste Turska, da će nivo igre naš biti viši i to se i pokazalo. Sve je funkcionisalo, ispunile smo sve što smo dogovorilo. Oscilacije su postojale. Želja i motivacija su bili presudni", kaže Maja.

Na kraju se zahvalila navijačima.

"Mnogo nam je značila podrška publike. Arena je izgledala i zvučala drugačije, nisam imala zamjerke. Gledaoci su se zaželjeli sporta. Srećna sam i privilegovana što imamo priliku da igramo pred publikom. Značili su nam mnogo i pozivam ih da dođu i sutra", zaključila je Maja Ognjenović.