Pitali su Novaka po čemu bi volio da ga pamte: Nasmijao se i dao dug odgovor - Tri stvari su mi važnije od tenisa!

Novak Đoković želi da bude uspješan teniser, ali nije samo to važno.

Izvor: YouTube/US Open/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena, gdje ga čeka malo poznati teniser iz SAD, a na konferenciji za medije bio je znatno raspoloženiji nego na terenu protiv Keija Nišikorija.

Zapravo, čim se završio meč Đoković je nabacio osmijeh na lice i pričao o svojoj supruzi Jeleni, dok ga je kasnije u razgovoru sa novinarima jedno pitanje baš dirnulo. Nasmijao se, prvo ostao bez teksta, ali se potom potrudio da dobro elaborira i ipak odgovori.

Naime, Đokovića su upitali šta želi da ljudi vide kada pogledaju u njega, a da to nisu samo rekordi koje juri?

"To je dobro pitanje, ali mislim da nemamo dovoljno vremena. Dešava mi se da na takva pitanja uglavnom dajem filozofske odgovore", nasmijao se Đoković.

U dugačkom odgovoru fokusirao se na praktično tri stvari.

"Volio bih da ljudi, prije svih moje kolege, pamte me po tome što sam prije svega ostavljao srce na terenu i možda inspirisao tenisere da budu bolji i vjeruju u sebe. Znate i da imam fondaciju koja ulaže u djecu i njihovo obrazovanje, pa bih volio i po tome da me pamte. Takođe, volio bih da me pamte i kao osobu koja pokušava da cijeni prave vrijednosti u životu: poštuje druge i zahvalan je, cijeni dragocene trenutke, kao i to što cijenim da igram sport koji volim i u kome sam uspješan - što nažalost mallo ljudi može da kaže na svijetu", objasnio je Đoković.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser je rekao da "ništa ne uzima zdravo za gotovo" i da uvijek pokušava da iz drugačije perspektive posmatra stvari, recimo sopstvenu igru...

"Patiš, putuješ stalno, pa šta je sljedeći izazov, šta je sljedeći turnir koji moraš da osvojiš... Teško je nekada ove stvari u tenisu posmatrati iz ptičje perspektive jer sam previše uključen u dešavanja na terenu - i želim još mnogo toga da napravim na terenu", dodao je srpski teniser.

Polako je zaključio ono što je želio da kaže u dugom izlaganju.

"Da zaključimo, volio bih da me kao prvo pamte kao dobro ljudsko biće, kao nekoga koga su ljudi poštovali kao osobu, kao osobu dobrog karaktera, a naravno onda i kao tenisera. Za mene su te stvari važnije od rezultata. Naravno, ne možeš svima da budeš drag, svi imaju drugačije simpatije", zaključio je Novak Đoković.