Otkriveno! Novakova baza u SAD od koje staje dah! 

Novak Đoković tokom turnira u Njujorku odsjeda van Njujorka, na imanju jednog od najnaprednijih teniskih trenera na svijetu.

Izvor: Profimedia/Google Maps/Printscreen

Novak Đoković je u noći između ponedjeljka i utorka uspio da se plasira u četvrtfinale US opena i ostvari 25. uzastopnu pobjedu na grend slemovima.

Sada je na tri pobjede od velikog cilja i osvajanja sva četiri grend slema u istoj godini, a otkriveno je i gdje se to Đoković u posebnim uslovima priprema da napadne naslov prvaka US opena.

Đoković je u četvrtom kolu turnira u Njujorku savladao Džensona Bruksbija 3:1, nastavio da obara rekorde, ali u američkim medijima osim njegovih sjajnih partija, sve više pažnje privlači i tajnovita lokacija u Nju Džersiju, gdje se Srbin priprema za najveće izazove.

Novak je u Evropi već gotovo 15 godina rezident Monte Karla, od prošle godine je njegova baza i Marbelja u Španiji, ali i u Sjedinjenim Državama, Đoković sada ima mjesto kojem se redovno vraća.

To je teniski centar u Alpajnu, naselju u Nju Džersiju, u Njujorkovom "komšiluku". Đoković tamo odsjeda na imanju Gordona Ulinga, teniskog trenera kojeg je "Njujorker" proglasio za najnaprednijeg i najviše fokusiranog na posljednje generacije tehnologija koje su igračima na raspolaganju.

Imanje na kojem odsjeda Đoković već nekoliko godina je lokacija na kojoj se nalaze četiri otvorena teniska terena na četiri različite podloge - jedan do drugog su tereni na zelenoj šljaci, regularnoj šljaci identičnoj onoj sa Rolan Garosa, kao i betonu i travi, a postoji i jedan zatvoren teren.

Đoković na ovom imanju, piše "Njujorker", ima i pristup hiperbaričnoj komori u kojoj može da se relaksira i poboljša tjelesnu apsorpciju kiseonika. Ulingova akademija "CourtSense" napreduje već godinama, a imanje se procjenjuje na 40.000.000 američkih dolara. Onda i ne čudi da su Novaku na raspolaganju digitalne tehnologije kakve rijetko gdje postoje.

Zatvoreni teniski teren je opremljen sistemom kamera koji bilježe svaki udarac igrača i svaki pokret koji pravi, a kamere prate i brzinu loptice, njihov spin i šablone koje igrač pravi tokom poena. Nije ni čudo da Đoković ovdje odsjeda već skoro deceniju kada god dolazi na posljednji grend slem sezone.

Uling ovdje radi sa mladim talentima koji žele da postanu profesionalci i unaprijede svoju igru, ali i Đoković ima posebno mjesto kada odsjeda tokom US opena. Od sprava koje su mu na raspolaganju nalaze se i one koje mjere biomehaničku efikasnost igrača u potezima koje pravi na terenu, otkrivaju igračima sitnice koje mogu da poprave u svojim pokretima, a na sve to, lokacija imanja je vrlo nepristupačna za "tuđe oči".

Zbog toga gotovo i da ne postoje fotografije koje otkrivaju unutrašnjost kompleksa u kojem se Novak Đoković priprema da osvoji istorijski 21. grend slem u karijeri.