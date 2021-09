Novak opet igra usred noći: Nama će biti nezgodno, ali i njemu ako prođe u finale!

Mnogo je bolje bilo da igra ranije, ali raspored je tako htio.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će svoje polufinale US Opena igrati drugi po redu, pošto su organizatori odlučili da prvo na teren izađu Danil Medvedev i Feliks Ože-Aljasim.

Rus i Kanađanin će svoj meč početi u petak od 21 čas, a Novak i Aleksander Zverev će na teren tek oko 1 čas poslije ponoći u noći između petka i subote.

To znači ne samo da će pobjednik prvog polufinala imati više vremena za odmor, već i da će publika u Srbiji dobiti dosta nezgodniji termin za praćenje meča. Umjesto u mnogo zgodnijem večernjem terminu Novakov meč ćemo morati da čekamo poslije ponoći, a ko bude htio da ga isprati do kraja moraće da ostane budan do kasno u noć.

Aleksandar Zverev je u četvrtfinalu prošao Lojda Herisa poslije jednog kontroverznog poteza, dok je Novak u reprizi finala Vimbldona bio bolji od Matea Beretinija.