Srbin bez trofeja na Srpska Openu: Milojević nije uspio u finalu, Argentinac je podigao pehar u Banjaluci!

Argentinac Huan Manuel Serundolo pobjednik je teniskog čelendžera "Srpska Open", koji se po 19. put održava u Banjaluci.

Izvor: EPA-EFE/Alberto Valdes

Drugi nosilac banjalučkog čelendžera savladao je u finalu srpskog tenisera Nikolu Milojevića sa 2:0, u setovima 6:3, 6:1 i stigao do svoje druge čelendžer titule u karijeri poslije Rima.

Argentinac Huan Manuel Serundolo, koji je 133. na ATP listi, odmah je na startu finalnog dvoboja oduzeo servis srpskom teniseru, ali je Milojević uzvratio ribrejkom i potom poslije velike borbe uspio da stigne do vođstva od 2:1 u gemovima.

Do sedmog gema obojica igrača su ljubomorno čuvali svoj servis, a onda je Serundolo iskoristio drugu brejk loptu i stigao do prednosti (4:3), koju je do kraja rutinski materijalizovao u dobitak prvog seta osvojivši još jedan brejk - 6:3.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Milojević, koji je 160. reket svijeta, na početku drugog seta propustio je priliku da odmah na startu "brejkne" rivala, što je iznerviralo srpskog tenisera, pa je u drugom gemu vlastitim greškama osigurao tri brejk lopte za Argentince.

Spasio je Nikola jednu, ali je već na drugoj poslao lopticu u mrežu, pa je Serundolo stigao do brejk prednosti, a potom i šestom gemom u nizu stigao do 3:0.

Konačno je Milojević poslije čak šest vezanih gemova prekinuo crnu seriju i smanjio na 3:1, ali protiv raspoloženog "gaučosa" nije mogao da stigne do brejk šanse, kako bi se eventualno vratio rezultatski u drugi set.

Još kad je po drugi put izgubio servis, bilo je jasno da od preokreta neće biti ništa, pa je Argentinac iskoristio prvu meč loptu i osvojio Srpsku Open - 6:1.

Banjalučki čelendžer, koji je igran na Nacionelnom teniskom centru, imao je nagradni fond od 44.820 evra i 80 ATP bodova.

(mondo.ba)