Medvedev pobijedio Novaka i pao "kao mrtav", pa otkrio foru! (VIDEO)

Ruski teniser je na poseban način proslavio osvajanje prvog grend slema u karijeri.

Nije uspio Novak Đoković da osvoji 21. grend slem u karijeri i kompletira kalendarski grend slem, pošto ga je na posljednjem 28. "stepeniku" zaustavio Danil Medvedev.

Drugi teniser svijeta je stigao do prve grend slem titule u karijeri pobjedom u finalu US opena, a Rus ju je proslavio na neobičan način. Nakon velikog trijumfa je objasnio i zbog čega je to učinio.

Medvedev je bio bolji od Đokovića slavivši 3:0 (6:4, 6:4, 6:4) u meču u kojem je Novak čak i zaplakao dok se još igralo. Srbin je poslije meča objasnio zbog čega je plakao, da bi se na konferenciji za medije još jednom "slomio".

Ruski teniser je nakon pobede poručio Đokoviću da je najbolji teniser svih vremena, a onda je na konferenciji za medije razjasnio svoju neobičnu proslavu kada se samo srušio na terenu.

Ispostavilo se da ta proslava ima veze sa fudbalskom video igrom FIFA.

"Kada sam bio na Vimbldonu, jednu noć nisam mogao da zaspim. Pet ili 10 minuta su vam na pameti neke lude misli, kao i svakoj osobi i meni je palo na pamet 'Okej, ako osvojim Vimbldon, zamisli da pobijedim Novaka' ili šta god. Kako bih proslavio? Bilo bi dosadno da nemam neki način proslave, to već stalno radim. Moram nešto da uradim, da to učinim posebnim", počeo je Medvedev.

"Volim da igram igricu FIFA. Volim da igram 'Playstation'. Ova proslava se zove 'mrtva riba'. Ako želiš da iznerviraš svog rivala, ovo ćeš mu mnogo puta uraditi - postigneš gol na igrici, vodiš 5:0 i uradiš ovo. Svi kojima sam rekao za ovu ideju, rekli su mi da je legendarna ideja. Svi koji igraju FIFA znaju koliko je ovo legendarno", smijao se Medvedev.

"Opet, nisam ovo uradio da bi se pričalo o meni i mojoj proslavi, ne zanima me to. Ali sam htio da uradim nešto posebno za ljude koje volim, za drugare koji igraju tu igricu. Znao sam da ću to da uradim. Malo sam se povrijedio, nije lako to uraditi na betonu, ali srećan sam što sam to uradio za sebe", rekao je novi grend slem šampion Danil Medvedev.