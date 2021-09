Gotovo je s Nadalom i Federerom, a Novak je nikad jači: Ovaj podatak to dokazuje, imamo novu trojku koja ga juri!

2021 Slam match wins by all Top 10 players out of all 28 matches;



•Djokovic—27 wins⭐

•Medvedev—20 wins

•Tsitsipas—11 wins

•Zverev—17 wins

•Rublev—9 wins

•Nadal—9 wins

•Berrettini—16 wins

•Thiem—3 wins

•Federer—7 wins

•Ruud—6 wins



Novak's 2021 is one of the best ever!