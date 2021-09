Skandal! Djevojka Zvereva pokušala da se ubije na Federerovom turniru, otkriveno kako sve ZATAŠKAVAJU!

U petak startuje novi Lejver kup, a posljednje izdanje ovog egzibicionog takmičenja ima mračnu tajnu o kojoj mnogi ne žele da se govori.

Izvor: Profimedia/Instagram/Printscreen/olyasharypova

Bliži se početak četvrtog izdanja teniske egzibicije Lejver kup. Takmičenje tenisera iz Evrope protiv tenisera iz ostatka svijeta tokom 2020. nije bilo održano zbog pandemije korona virusa, ali ovog vikenda (od petka 24. do nedelje 26. septembra) održaće se u Bostonu.

Ipak, takmičenje koje je ideja Rodžera Federera i njegove menadžerske agencije "Team 8" umiješano je u veliki skandal koji se tiče njemačkog tenisera Aleksandera Zvereva!

Njegova bivša djevojka Olja Šaripova prethodnih mjeseci iznosila je teške optužbe na račun četvrtog tenisera svijeta, tvrdeći da ju je Zverev zlostavljao, tukao i prijetio da će je ubiti, ali u teniskom svijetu su kao po pravilu na sve to - ostali nijemi.

Nijedna teniska organizacija do sada nije željela da se bavi ozbiljnim optužbama na račun Zvereva, a sada je u sve umiješan i Lejver kup, takmičenje na kojem će Nijemac ponovo nastupiti. Uostalom, "Team 8" kao jedan od organizatora Lejver kupa, osim što je osnovan od strane Federera i njegovog agenta Tonija Godsika, ujedno je i agencija koja zastupa Sašu Zvereva...

Šaripova je nedavno u razgovoru za magazin "Reket" otkrila detalj iz 2019. godine, tokom trajanja Lejver kupa u Ženevi, kada je jedan zvaničnik Lejver kupa bio prisutan u sobi sa Šaripovom i Zverevom. Tom prilikom Šaripova mu je rekla da je pokušala da izvrši samoubistvo.

"To je bila naša najgora svađa do tada, tada me je prvi put udario u lice. Ranije me je gurao, bacao, uvrtao ruke, davio me. Ali ovo je bilo prvi put da me je stvarno udario", pričala je Šaripova o detaljima iz Ženeve.

"Kad je on napustio sobu, umirala sam emotivno. Nisam razumjela zašto se ovo i dalje događa. Znala sam da me neće ostaviti na miru. Uzela sam insulin iz njegove sobe. Znala sam da ako si zdrava osoba i uzmeš insulin, možeš da umreš."

Potom je u cijelu priču bio umiješan i jedan zvaničnik Lejver kupa.

"Ubrizgala sam insulin i nisam se plašila. Samo sam htjela da sve napustim na neki način, jer više nisam mogla da izdržim. On se vratio u sobu, bila sam zaključana u kupatilu. On je shvatio šta sam uradila i počeo je da me moli da otvorim vrata."

Šaripova je potom ispričala da je Zverev pronašao zvaničnika turnira koji je došao da priča sa njom ispred vrata, praktično je nagovorivši da pusti Sašu unutra.

"Zvaničnik kojeg nam je Šaripova imenovala odbio je da priča kada smo ga kontaktirali za potrebe ovog teksta, navodeći profesionalnu obavezu da incidente koji se tiču tenisera zadrže privatnim", naveo je autor teksta Ben Rotenberg na kraju priče o Lejver kupu iz 2019. godine.

I tako je čitava priča od prije dvije godine ostala zataškana, a Lejver kup ostao nijem na dešavanja za koje je Šaripova optužila Zvereva...