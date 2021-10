Novak čestitao Ibri rođendan - Volim tvoju ludu glavu balkansku! Zlatan se oduševio, pa odgovorio na nevjerovatan način!

Novak poslao Ibrahimoviću poruku na srpskom, pa dobio seriju pohvala.

Izvor: YouTube/Pritnscreen/AC Milan

Jedan od najboljih svjetskih fudbalera danas proslavlja rođendan. Zlatan Ibrahimović je napunio 40 godina i ne planira da stane.

Mnogi su mu uputili čestitke na jubileju, a među njima se našao i Novak Đoković. Srpski igrač koji je poznat kao navijač Milana.

Noletova poruka je oduševila švedskog napadača.

"Gdje si Ibra, brate. Srećan ti rođendan. Želim ti sve najbolje, puno sreće, zdravlja, uspjeha na fudbalskom terenu i još mnogo godina da igraš. Volimo tvoju ludu balkansku glavu. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti", poručio je Novak na srpskom.

Ibrahimović nije mogao da sakrije osmijeh.

"Novak, moj veliki prijatelj", izgovorio je Ibra koji je odbio da igra za nacionalni tim protiv selekcije tzv. Kosova.

Rođendan Ibrahimovića Izvor: YouTube/AC Milan

Potom je uslijedilo pitanje voditelja o Novaku, a Zlatan je biranim riječima pričao o Srbinu.

"Prvo i najvažnije volim njegovu balkansku glavu. Kada tvoja glava eksplodira, radiš dobre stvari, to je moja filozofija. Kada se iznerviraš, onda radiš stvari najbolje što možeš. Tada si fokusiran, više pažnje posvećuješ detaljima. Kada si opušten onda nisi na istom nivou. To važi kada vidim Novaka na terenu. Bijes izvuče najbolje iz njega, tako je i kod mene."

Bez potrebe za novim pitanjem je samo nastavio da priča.

"Osjetiš se živim kada si ljut, ojsetiš adrenalin. On je kompletan sportista. Nije imao toliko iskustva na početku, mentalno nije bio spreman i to je normalno za sve koji kreću. Tu je bio talenat, ali je iskustvo bitno. Kao i rast na mentalnom nivou, sve to te učini igračem. Đoković je kao ja, kompletan je koliko može kao sportista", zaključio je Ibrahimović.