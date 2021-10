Prozivao Đokovića, a slučajno priznao da je BOLJI od Rodžera!

Zaneo se dok je pričao Marko Rose i tako priznao da je Novak bolji od Federera, iako to ne misli.

Bivši švajcarski teniser Mark Rose jedan je od najvećih "hejtera" Novaka Đokovića, a to najvjerovatnije proizilazi iz činjenice da je u odličnim odnosima sa njegovim rivalom Rodžerom Federerom.

Znao je Rose, bivši olimpijski šampion, da žestoko "pecne" Đokovića čije mečeve redovno prati, a posebno je uživao u njegovom porazu u finalu US Opena. Mogao je Srbin u susretu sa Danilom Medvedevim da dođe do 21. grend slema i tako prestigne Federera, ali se to ipak nije desilo. Za sada...

Nije bio Đoković u tom meču na svom nivou, pa je Medvedev ubjedljivo slavio 3:0, a iz intervjua Rosea za švajcarski "RTS" može da se vidi koliko je uživao u tome.

"Vidjeti ga tako da se slomi nije bilo iznenađenje za mene", kazao je Rose.

"Oduvijek govorim da je Novak sam sebi najveći protivnik", dodao je još Švajcarac i ne primjetivši da je time "poklopio" i svog prijatelja Federera, koji očigledno tako nije najveći izazov Srbinu.

Znao je već da se izvuče tako što će biti agresivan, a ne previše nervozan. Nije to mogao u finalu, nikad se ne sapletete na pretposljednjem koraku, nego ultimativnom - finalnom. Jednostavno je tako, pa i za njega", zaključio je bivši teniser, a sada komentator.

Mnogi su se pitali da li će Đoković uopšte igrati više ove godine, ali je najavio da ga očekujemo u Parizu, Torinu i naravno u dresu reprezentacije, a cilj je da dođe do šestog trofeja "završnog mastersa".

"Znam da to cilja, ali da li je to dovoljna motivacija poslije neuspjeha u Njujorku? I u kakvoj će formi biti?", zapitao se.