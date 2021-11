Rukometaše BiH čeka dvomeč sa Mađarima: "Zmajevi" se okupili na Ilidži - "Cilj nam je da provjerimo mlade igrače"

"Ono što mene ne raduje kao selektora je da sam želio provjeriti još tri-četiri mlada igrača, koji su uzeli vremena da vide da li žele igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine", istakao je selektor BiH Ivica Obrvan.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas na Ilidži kako bi obavila kratke pripreme uoči prijateljskog dvoboja sa Mađarskom, 4. i 5. novembra u Budimpešti.

Selektor bh. tima Ivica Obrvan istakao je da je EHF sedmicu želio da iskoristi kako bi okupio neke od mlađih igrača te na taj način vidio njihove mogućnosti i koliko na njih može računati u budućnosti, ali i za Evropsko prvenstvo, na kojem će BiH nastupiti po drugi put u istoriji u januaru naredne godine.

"Dogodila su se dva otkaza. Dragana Pavlovića i u posljednji trenutak Josipa Perića, tako da će biti 19 igrača. Bez obzira što igramo sa vrlo jakom reprezentacijom Mađarske i to na otvaranju dvorane u Budimpešti, nadam se da ćemo se dobro pripremiti i dobro suprotstaviti. Prije svega nam je cilj. bez nekog rezultatskog imperativa. da vidimo stanje među tim mladim igračima, uz pomoć nekolicine koji su već godinama u reprezentaciji, i koliko na njih u budućnosti možemo računati", istakao je Obrvan.

Selektor BiH dodaje da na ovim prostorima rukometnog talenta uvijek ima, što dokazuje i plasman svih šest bivših jugoslovenskih republika na predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će se održati u Mađarskoj i Slovačkoj.

Izvor: Anadolija/Elman Omić

"Međutim, treba uvijek puno boljih uslova za razvoj, pogotovo u klubovima, to se odmah reflektuje i na reprezentaciju. Talenata ima, treba sa njima raditi i razvijati ih, prije svega kroz klubove, da li domaće ili strane u koje odlaze ti momci. Važno je da izaberu pravu sredinu u kojoj će se razvijati. Ono što mene ne raduje kao selektora je da sam želio provjeriti još tri-četiri mlada igrača, koji su uzeli vremena da vide da li žele igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To me malo iznenađuje s obzirom da je nekad bilo kada te selektor zove u reprezentaciju ne spavaš dva dana, tako da po tome vidim da bi neke stvari trebalo da se promijene. Velika baza mladih talentovaih igrača u svakom slučaju ne postoji, prije svega zbog slabe materijalne situacije u samoj državi ili u cijelom regionu. Ono što ima, mislim da ima dovoljno, treba pravilno usmjeriti da bi reprezentacija BiH u budućnosti, a pogotovo nakon Evropskog prvenstva u Slovačkoj i Mađarskoj, imala dovoljno potencijala da nastavi učestvovati kroz kvalifikacije na svjetskim i evropskim prvenstvima što češće", zaključio je Obrvan.

Obzirom na otkaze dvojice igrača Obrvan će u dvomeču sa Mađarima računati na sljedeće igrače: golmani: Benjamin Burić (Flensburg), Nebojša Bojić (Celje PL), Admir Ahmetašević (Visla Plok), Harun Hodžić (Šamberi); krila: Alen Ovčina (Sloboda Tuzla), Adi Mehmedčehajić (Gračanica), Ibrahim Haseljić (Gorenje), Luka Perić (Borac m:tel); bekovi: Mirko Herceg (Čurgoi), Edin Klis (PPD Zagreb), Marin Vegar (Dobrođa), Dino Hamidović (Đonđos), Milan Vukšić (Izviđač), Damir Kadrić (Gračanica), Dejan Malinović (Balatonfuredi), Berin Keso (Izviđač); pivoti: Vladimir Vranješ (Meškov Brest), Senjamin Burić (Skjern) i Adin Faljić (PPD Zagreb).

(mondo.ba/agencije)