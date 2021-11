Nisi vakcinisan? Baš me briga - bolje za mene! Kontroverzni teniser udario na kolege, nada se da neće igrati!

Bez dlake na jeziku ponovo po teniserima.

Podigla se velika bura uoči Australijan opena 2022. godine pošto su vlasti države Viktorije odlučile da samo vakcinisani teniseri mogu da nastupaju, dok postoji i dalje šansa da će dozvoliti i onima koji nisu primili dvije doze vakcine protiv korona virusa da učestvuju, ali uz karantin.

O tome se već dugo diskutuje u teniskom svijetu, a čini se da je Novak Đoković, kao osoba koja se nije izjasnila o vakcinaciji, jedna od meta, a čini se da mnoge njegove kolege to čak i raduje...

Tako je kontroverzni teniser Benoa Per, koji je vakcinisan, izjavio da bi mu čak i odgovaralo da nevakcinisani ne učestvuju.

"Nema više karantina u Melburnu ako si vakcinisan. Baš me briga za ove što nisu vakcinisani. Ako ne igraju, to je još bolje za mene", poručio je Benoa Per pred početak mastersa u Parizu.

Zanimljivo je da je Đoković baš tražio od tenisera da se udruže i traže veća prava, kao što je recimo da učestvuju na Australijan openu uz karantin, međutim Per je protiv toga i okrenuo se protiv nevakcinisanih tenisera jer mu to u ovom trenutku više odgovara zbog rezultata i novca.

"Ja sam proveo 14 dana u karantinu jer sam bio pozitivan. Baš me briga za druge. Motivisan sam pred narednu sezonu, a ti što neće da se vakcinišu - nek ostanu u Evropi, to nije moj problem", rekao je Per i zaključio:

"Moraš da primiš vakcinu ako hoćeš u Australiju, ja zato jedva čekam jer sam vakcinisan".

Podsjetimo, Australijan open se igra od 17. do 30. januara, a uskoro će saopštiti i zvanično ko može da učestvuje.

