Htio sam da pobijedim Novaka, trebalo je da to odradim ovdje: Đoković ga dobio 17 puta, ali Francuz ne odustaje!

Gael Monfis zbog povrede ne može da igra protiv Novaka Đokovića, ali ne gubi nadu u svoju pobjedu nad svjetskim brojem 1.

Izvor: YouTube/Rolex Paris Masters/Screenshot

Novak Đoković neće igrati svoj meč trećeg kola mastersa u Parizu jer mu je Gael Monfis predao. Iskusni Francuz osjetio je bolove tokom svog duela sa Adrijanom Manarinom u drugom kolu i nije uspio da sanira probleme koje je imao.

Poslije odluke da se povuče priznao je da mu je teško što će propustiti još jedan meč sa Đokovićem. Do sada su igrali 17 puta i svaki put je Srbin bio bolji.

"Vrlo sam razočaran što neću igrati sa Novakom danas. Volim da igram protiv najboljih jer onda znam na čemu sam. On me je pobijedio 17 puta i radovao sam se šansi da igram sa njim i pobijedim ga ako mogu. Bilo bi sjajno da se to desilo danas u Parizu", rekao je Monfis.

On je otkrio da nije riječ o težoj povredi, ali da mu je potrebno nekoliko dana da se oporavi kako bi opet mogao na teren.

"Osjećam da mogu da budem 100 odsto spreman za deset dana. Samo moram da se odmorim. Ali nemojte me potcjenjivati i smijati se jer kažem da sam umoran i da mi je potrebno vrijeme za male probleme. Za deset dana ću biti ok", dodao je on.

Na kraju se uz osmijeh pozdravio sa svim prisutnim.

"Trebalo je da odradimo to ovdje. Hvala vam, vidimo se sljedeće godine", na kraju je rekao Monfis.