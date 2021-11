Nokautirala otmičara pa osvojila medalju: Mehmedović srebrena na Evropskom prvenstvu u taekvondou za junire

Mehmedović u finalu imala vodstvo od 8:2 protiv predstavnice Rusije.

Evropsko prvenstvo u taekvondou za juniore danas je zvanično počelo u Sarajevu.

U naredna četiri dana najbolji juniori iz 45 zemalja bit će učesnici događaja u organizaciji Taekvondo saveza Bosne i Hercegovine.

Svoj nastup danas su imale tri bh. takmičarke, Petra Ždero, koja je poražena u prvoj borbi, Dua Ahmad koja je ostvarila jednu pobjedu nad predstavnicom Rumunije sa 17:9 nakon čega je doživjela poraz, i Nadina Mehmedović koja je nakon tri sjajne pobjede u finalu ostala bez zlatne medalje nakon pada koncentracije.

Mehmedović je slavila nad predstavnicama Kipra sa 15:1, Srbije sa 7:4, Turske sa 7:6 da bi u finalu imala vodstvo od 8:2 protiv predstavnice Rusije.

Ipak, do kraja borbe poražena je sa 14:10 čime je osvojila srebrenu medalju.

Nadina Mehmedović je prije nekoliko dana bila meta napadača koji su pokušali da je otmu!

Otmičari su je na silu pokušali ugurati u auto uz prijetnje i fizičku silu, ali je Nadina, zahvaljujući svom iskustvu i znanju, uspjela nokautirati svog jednog otmičara.

Danas je na rasporedu bilo pet kategorija, od čega dvije muške do 45 i 48 kilograma, i tri ženske, do 55, do 59 i 68 kilograma.

U kategoriji do 45 kilograma kod muškaraca treća mjesta osvojili su Oven Blunt iz Velike Britanije i Punan Muršalov iz Azerbejdžana. Drugo mjesto osvojio je Maksim Manenkov iz Ukrajine, dok je zlatnu medalju osvojio Lev Maiorko iz Rusije.

U kategoriji do 48 kilograma dvije bronzane medalje osvojili su Aleksandros Barkof iz Grčke i Tejmur Saidi iz Ukrajine, srebreni je bio Markos Himenez iz Španije, dok je prvo mjesto osvojio Idar Bagov iz Rusije.

U kategoriji žena do 55 kilograma bronzanu medalju osvojila je Ivana Duvančić iz Hrvatske, kao i Žulie Ngujen iz Francuske. Srebrenu medalju osvojila je Darja Kostenevič iz Ukrajine, dok je Laura Rodrigez iz Španije bila zlatna.

U kategoriji do 59 kilograma bronzu su osvojile predstavnica Turske Pinar Jigitalp Hatiče i Neve MekFli iz Velike Britanije, dok je srebrena bila Luana Marton iz Mađarske. Najbolja u ovoj kategoriji bila je Sara Čari iz Belgije koja je osvojila zlatnu medalju.

U kategoriji do 68 kilograma Esmeralda Husović iz Njemačke bila je bronzana, kao i Jaren Uzunčavdar Sude iz Turske. Srebrenu medalju osvojila je pomenuta Nadina Mehmedović iz BiH, dok je zlatna bila Polina Švedkova iz Rusije.

Evropsko prvenstvo se nastavlja i naredna tri dana kada će predstavnici BiH imati priliku za nove medalje.

