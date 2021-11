Srbija čeka Đokovića u "zaključanoj" Austriji! Teniseri otkrili detalje iz "lokdauna": Ništa nam ne manjka

Srpski teniseri u Austriji čekaju još Novaka Đokovića za napad na "salataru" u Dejvis kupu.

Izvor: Profimedia/ANSA/ALESSANDRO DI MARCO/Foto TSS

Srpski teniseri su stigli u Austriju i počeli pripreme za Dejvis kup. Čeka se samo Novak Đoković koji bi uskoro trebalo da im se pridruži.

Ekipa se nalazi u Insbruku i tu će igrati mečeve grupne faze, pa će od zavisnosti od ostvarenog rezultata protiv domaćina i Njemačke uslijediti četvrtfinale koje se igra u Madridu.

Selektor Viktor Troicki prati treninge, uz Dušana Vemića, dok su na terenima Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Nikola Ćaćić.

"Jedva čekamo da nam se pridruži Novak i da budemo kompletni, da nastavimo još jačim tempom rad na terenu i maksmimalno spremni dočekamo takmičarski dio finalnog turnira Dejvis kupa. Dvije godine je proteklo od Madrida, od turnira koji je svima nama najdraži od svih u toku godine, a to je kada igramo u reprezentaciji Srbije i za svoju zemlju i narod. Uvijek nam je velika čast, odgovornost i zadovoljstvo biti deo tima Srbije, za nas su to uvijek posebni dani kada smo svi zajedno, kada se družimo i zajednički svim snagama radimo na istom zadatku koji nema cijenu jer je riječ o borbi za trijumf Srbije", poručio je Krajinović.

Izvor: TSS

O svemu tome je pričao i Dušan.

"Dva dana treninga u Insbruku je iza nas. Lagano ulazimo u ritam, navikavamo se na teren, lopte, nadmorsku visinu. Zadovoljni smo kako radom, tako i svim uslovima. Moram istaći ljubaznost domaćina koji su nas dočekali kao da smo njihova reprezentacija, trude se i da pričaju na srpskom sa nama, znaju dosta naših riječi. A sam hotel u kome smo smješteni je prava bajka, kako samo zdanje tako i čudesna priroda u kome je smješten. Zaspimo i probudimo se u pravom raju, u srcu Alpa, u magiji prirode koju iako smo kroz tenis proputovali cijeli svijet do sada nismo doživjeli. Imamo sve uslove za sjajan rad koji će vjerujem donijeti i jedini rezultat koji želimo, a to je osvajanje 'salatare'", jasan je Lajović.

Prvi meč protiv Austrije igra se 26. novembra, dan kasnije slijedi duel sa Njemačkom, a zbog karantina koji je uveden svi dueli igraće se pred praznim tribinama.

"Sa jedne strane to nam je razočarenje, jer očekivali smo ogromnu podršku publike, znamo da je mnogo naših ljudi u Austriji koji ovdje rade i žive i koji su već bili kupili karte i željeli da dođu da nas podrže. Ipak, sa druge strane srećni smo što takmičenje nije otkazao, što imamo priliku da odigramo mečeve i što možemo biti zajedno ove dvije nedelje, nakon toliko dugo vremena. Ništa nam ne manjka, ne osjećamo ni da se dešava 'lokdaun' jer organizator nam je priuštio sve uslove. Jedino što će nas osvijestiti da ipak nije sve kao prije je to što neće biti publike. Navikli smo već na turnirima po svijetu na ovakve situacije, ali nikada prije za reprezentaciju nismo igrali prije praznim tribinama. To ne znači da ćemo biti manje motivisani, u svaki meč ulazimo maksimalno oprezni i sa istim žarom za pobjedu", priča Lajović.

Izvor: TSS

U četvrtfinale plasiraće se i dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije iz svih grupa

"Poznajemo igrače i Austrije i Njemačke, kao i moguće protivnike iz grupe C. Sa većinom od njih smo mnogo puta igrali. Znamo koje su njihove vrline, koje su mane, kakvi su na ovoj podlozi na kojoj ćemo se sa njima sastati u Insbruku. Iako nisu u najjačim sastavima, to nam ne dozvoljava opuštanje, mi ćemo u mečeve uči svom snagom i silom da uradimo zadatak na našem najvišem mogućem nivou i vjerujem da nema bojazni po pitanju ishoda ovih mečeva, kao i četvrtfinala. Vjerujem u nas, vjerujem da ćemo prvi dio ispita finalnog turnira Dejvis kupa odraditi sa desetkom ovdje u Insbruku i na isti način nastaviti u Madridu, sve do finala i titule", zaključio je Krajinović.