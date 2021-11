Poznatom Italijanu lažna manekenka "izvukla" 700.000 evra: Varala ga da je Viktorijin anđeo, kupio joj i skupocjen auto!

Brat ga je zatekao da sjedi u mraku i da plače. Tada mu je otkrio detalje strašne prevare, u kojoj je izgubio ogroman novac.

Izvor: Profimedia/Instagram/alessandraambrosio

Nevjerovatna priča dolazi iz Italije, gdje je bivši reprezentativac te zemlje u odbojci Roberto Kasaniga (42) upao u velike dugove i ostao bez više od 700.000 evra na krajnje bizaran način. Vjerovao je da je u vezi na daljinu sa izvesnom "Majom", koja mu je godinama "izvlačila" novac i lažno se predstavljala tako što mu je slala slike poznate manekenke Alesandre Ambrosio.

On je vjerovao da se zaista zabavlja sa devojkom koja izgleda kao nekadašnji "Viktorijin anđeo", a čitava prevara trajala je više od 15 godina. Za to vrijeme, poznati odbojkaš je nasjeo na prevaru koju mu je smjestila zajednička prijateljica, koja ga je spojila sa osobom koja mu je uzimala novac.

Naravno, Roberto i "Maja" se nikad nisu sreli, ali je on tvrdio da su vjereni i da joj je slao skupocjene poklone i finansijsku pomoć - i to godinama. Između ostalog, navodno joj je kupio i potpuno novog Alfa Romea vrednosti veće od 700.000 evra.

Kazaniga se obratio nadležnima tek na nagovor svojih saigrača, a organi države saopštili su mu da je bio žrtva svjesne prevare. Odbojkaš je sve o tome rekao u TV programu "Le lene", gdje je otkrio svoju situaciju: "Imam previše dugova, nije lako da se probudite iz kome", izjavio je on.

Kasaniga je zapravo pričao sa ženom sa Sardinije, koju lokalni mediji nazivaju samo imenom "Valerija" i navodno joj je povremeno slao novac da bi platio njene medicinske tretmane. Odbojkašev brat rekao je kako je sve to izgledalo: "Jednog dana sam ga zatekao u sobi, u mraku. Vidio sam da plače. Pitao sam ga šta se desilo, a on je mi je rekao da se zaljubio u ženu koja je na intenzivnoj nezi i koja mu zabranjuje da je posjeti, jer bi je to naljutilo", objasnio je on.

"Valerija" sa Sardinije je odbacila optužbe da je učestvovala u prevari.