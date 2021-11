Novak ima još 10 dana - ističe rok! Pritisak je sve veći: Hoćeš da te Rafa i Federer prestignu? Uzmi ti 21. slem...

Direktor turnira Australijan open je ponovo poslao poruku Novaku Đokoviću.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nije siguran da li će učestvovati na Australijan openu 2022. godine, a rok za odluku mu polako ističe pošto će u narednih deset dana, preciznije do 6. decembra, morati da "prelomi".

Do tada traje "prijava" za prvi grend slem sezone, a dobro je već poznato da je uslov za učešće dokaz o vakcinaciji. To je tema koja smeta Novaku Đokoviću i zbog koje ne želi još da se izjašnjava, a za to vrijeme stiže pritisak iz Melburna da prihvati njihove uslove, iako čak nije ni u promo spotu turnira.

Devetostruki šampion Australijan opena je trenutno sa reprezentacijom Srbije u Austriji, gdje igra Dejvis kup, a nakon toga će definitivno presjeći i saopštiti javnosti da li će učestvovati u Melburnu.

"Novak je osvojio devet Australijan opena. Siguran sam da želi da uzme i deseti. Ima trenutno 20 Grend slem titula kao Rafa Nadal, koji dolazi i kao Rodžer Federer. Jedan od njih će prestići drugog, ne vjerujem da Novak želi da to prepusti nekome drugom", poručio je direktor turnira Krejg Tajli.

Prvi čovek Australijan opena je istakao i da je 85% profesionalnih tenisera vakcinisano, a smatraju da će do januara to skočiti i do 95%, upravo njihovom zaslugom i uvođenjem obavezne vakcinacije.

"On je jedan od najvećih igrača svih vremena. Imao je neke stavove za nešto, neki su ih dijelili, a manjina nije i mislim da će biti fer tretman prema Novaku", zaključio je Tajli i tako ponovo prebacio lopticu u dvorište Novaka Đokovića koji pokušava da se povuče iz priče o vakcinama, ali ne uspijeva.

Podsjetimo, Australijan open se igra od 17. do 30. januara.