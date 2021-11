Bog je poslao Novaka u najgore vrijeme za srpski narod: Srđan emotivno o sinu - On je najbolji sportista ikad

Srđan Đoković je govorio o sinu Novaku i načinu na koji ga percipiraju u Srbiji, na Zapadu...

Izvor: Prva/screenshot/Profimedia

Otac najboljeg tenisera svijeta Srđan Đoković izjavio je da Novak vjerovatno neće učestvovati na Australijan openu, pošto ne pristaje na ucjene organizatora, povisivši ton dok je govorio i o vakcinama.

Nije želio da otkriva da li se Novak vakcinisao protiv korona virusa, smatra da je to privatna stvar, a posebno mu se ne dopada što direktor turnira Krejg Tili u javnosti napada njegovog sina, pritom određujući koje vrste vakcina su priznate i koje nisu.

Srđan Đoković smatra da to nije u redu, a na pitanje da li postoji neka druga opcija za tenisere koji nisu vakcinisani da učestvuju na Australijan openu, spomenuo je opciju karantina i premještanja turnira u Sidnej.

"Može karantin dvije nedjelje, može, aha...", ironično je rekao Srđan Đoković gostujući na TV Prva.

"Odlično su to izmislili, nek igraju oni tako. Karantin dvije nedjelje da ne može da izađe ni u lobi hotela. Mislim da na svijetu ima 7,5 milijardi ljudi, pa i mi smo zaslužni za postojanje slobodarskog svijeta kao Indija, Brazil, čitava Afrika, nismo mi izopšteni iz svijeta. Tu činjenicu treba prihvatiti i to nek oni prihvate. To neprihvatanje vakcine je smiješno, da ne kažem nešto teže...", kazao je Srđan Đoković i dodao:

"Mi nikad nismo dijelili vakcine, mi smo dio svijeta i one su dio svijeta, bilo odakle da dolaze. Napravili su vakcine da svijet opstane, ko prihvati, a ko ne - to je njihova odluka".

Otac najboljeg tenisera svijeta je rekao i da mu se ne dopada Dejvis kup u Austriji, gdje se igra bez gledalaca zbog "zatvaranja" države uslijed pogoršanja pandemije, dodajući da to nije propaganda sporta. Tako nešto bi bilo ružno za vidjeti i u Australiji, pa je zato Novaku u ovom trenutku ipak prioritet porodica.

"Novak je željan svoje djece i porodice prije svega. Fokus je na djeci i tome da što više pažnje i vremena provede sa njima. Za tih nekoliko rekorda koji mu nedostaju da bude i zvanično priznat od tih zapadnjaka, on je to odavno, i najbolji sportista, jedan od nekoliko u istoriji sporta...", rekao je Srđan Đoković i dodao da bi volio da se Novak još više ističe i u Srbiji, da svima koji dođu u Beograd bude jasno da je njegov rodni grad.

Kako reaguje na napade sa Zapada?

"Zapad ga ne voli, ali ga strašno poštuje. Zato što su patriote, a to Novak pokazuje svakim svojim gestom. Svakim svojim gestom to ističe. Nekada je dizao tri prsta, ogrtao se srpskom zastavom, sada nema potrebe jer je Srbin. To svi znaju. On je građanin svijeta prije svega, on je duša i tijelo cijelog slobodarskog svijeta. Ljudi vaše struke sve loše komentare koji se dešavaju ovdje prenose u svoje medije. To je nezamislivo. Svi gledaju Novaka kao dio porodice, naše Sunce, bre, koje je promijenilo sliku o Srbiji. Bog ga je poslao u najgore vrijeme za Srbiju i srpski narod, pokazali smo da nemamo čega da se stidimo", zaključio je u gostovanju otac najboljeg tenisera.