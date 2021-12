Rekao da nikad neće ogrnuti zastavu Srbije - pa se predomislio: Nakon žestoke tuče "Psihopata" oduševio sve ovim gestom!

Dobio tuču "na ruke", pa sve oduševio proslavom.

U spektakularnoj borbi Vaso Bakočević je bio bolji od Bojana Kosednara na samom kraju Megdana 10. Tako je poslije meča bez rukavica završena i ova borilačka priredba.

Miljenik publike Vaso "Psihopata" Bakočević je na kraju odlukom sudija dobio iskusnog borca iz Slovenije, a kada je proglašen za pobednika oduševio je publiku. Borac iz Crne Gore je na sebe ogrnuo zastave Srbije i Crne Gore i poslao sjajnu poruku.

"Je l' se sjećate kada sam rekao da neću da izlazim sa srpskom zastavom? E pa, lagao sam! Srbija i Crna Gora, to je jedna familija! I to je moja država", rekao je on, aludirajući na jedan svoj raniji intervju kada je rekao da će u karijeri ogrnuti samo zastavu Crne Gore.

Poslije meča se ponovo oglasio i čestitao svom rivalu na velikoj borbi i sjajnom meču.

"Pobjeda sudijskom odlukom nakon 3 runde, ruke su mi otekle i tako me bole da ovo sad Jankela kuca. Meč je bio jako težak, ali sam napravio mnogo više štete tako sto sam isjekao lice Želvi i zasluženo pobijedio. Ova pobjeda je za mog kuma, volim te", napisao je poslije meča Bakočević.

Pogledajte momenat sa samog kraja meča, kada je Bakočević ogrnuo dvije zastave: