Momenat za istoriju - ovako je Ferstapen uzeo titulu: Preticanje, pa odbrana, ovakva drama se ne pamti! (VIDEO)

Pogledjate dva ključna momenta za osvajanje titule!

Izvor: F1 TV/Screenshot

Kakva sezona, kakav finiš! Maks Ferstapen je u posljednjem krugu uspio da osvoji titulu šampiona Formule 1 pošto je prestigao Luisa Hamiltona!

Na samo pet krugova do kraja djelovalo je da je Britanac nepobjediv, imao je ogromnu prednost, a onda mu je jedan incident na stazi dao šansu da se vrati u trku!

Na krug do kraja Hamilton je imao prednost, a Ferstapen bolje gume i to je Holanđanin iskoristio! U vjerovatno najneizvjesnijem finišu sezone uspio je da dođe do titule.

Evo momenta preticanja:

Čim je prestigao Hamiltona čulo se iz boksa Mercedesa:

"Ne čovječe, ne! To tako nije u redu!"

A evo i kako je odmah potom uspio da se odbrani: