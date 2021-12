Ludilo na jahti - ovako je Ferstapen proslavio titulu: Čula se pjesma, a onda su šampion i ljepotica slavili do jutra!

Poslije drame u finišu, Maks Ferstapen je znao kako da proslavi svoju prvu titulu šampiona Formule 1.

Izvor: Profimedia

Maks Ferstapen je novi šampion Formule 1 nakon jedne od najdramatičnijih sezona ikada. Nakon nevkerovatnog finiša VN Abu Dabija gdke je prestigao Luisa Hamiltona u posljednjem krugu, uslijedilo je slavlje.

Ali ono je moralo da sačeka. Pošto je finiš trke obilježilo ispadanje Latifija poslije koga je odvezen samo poslednji krug, uslijedile su žalbe Mercedesa. Tek u 11:03 po lokalnom vremenu Ferstapen je zvanično proglašen za šampiona i slavlje je moglo da počne!

Iz boksa Red Bula puštena je pejsma grupe Kvin "We are the champions" kao simbolični početak slavlja. Sa novim F1 šampionom bila je Keli Pike, njegova djevojka, a pogledajte ljepoticu koja mu je prva čestitala:

Potom su svi obukli specijalne šampionske majice i kačkete, konfete su bile svuda okolo, a njegovi prijatelji Sten Peks i Đanpjero Lanbijas su bili pored njega, a kako piše "Bild" žurka se zaista zahuktala tek kad su svi prešli na jahtu koja je bila u marini u Abu Dabiju.

Jahta je tokom slavlja bila prekrivena bocama šampanjca i flašama piva, a sa jahte se čula i šampionska pjesma.

Ali nije samo Ferstapen slavio! Veliko slavlje se dešavalo i u timu Mercedesa. Toto Volf, šef ovog tima se bacio u publiku slaveći titulu u poretku konstruktora, što ne čudi s obzirom da ta titula donosi mnogo veću novčanu nagradu.

Hamiltonov kolega iz tima Valteri Botas se oprostio od Mercedesa tako što se bacio u bazen, a kasnije se pozdravio sa navijačima Mercedesa.