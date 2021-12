Bila najbolja na svijetu, ali neće na Australijan open!

Nekada je bila prvi reket svijeta, a još uvijek juri svoj prvi trijumf na grend slemu.

Izvor: Profimedia

Australijan open naredne godine održaće se bez nekadašnje najbolje teniserke na svijetu! Karolina Pliškova je otkazala učešće mjesec dana pred početak turnira.

Ona je u Melburnu napravila jedan od najvećih uspjeha u karijeri kada je 2019. godine stigla do polufinala, a sada zbog povrede neće moći da zaigra u Melburnu.

"Nažalost, povrijedila sam desnu šaku na treningu i neću moći da igram u Adelajdu, Sidneju i na Australijan openu", otkrila je Čehinja.

Pliškova je trenutno četvrta na VTA listi, a iako je jedno vrijeme bila prva na svijetu do sada nije osvojila nijedan grend slem. Ona je na US Openu stigla do finala 2016. godine, a u ovoj sezoni je bila finalistkinja Vimbldona.

U karijeri ima 16 VTA titula, a trenutno je trenira njemački trener srpskog porijekla Saša Bajin.

Postanite deo MONDO SPORT zajednice na Viberu.