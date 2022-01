Đoković je izbačen iz škole! Srđan i Dijana otkrili nepoznate detalje: Rekli su nam da će ostati nepismen i neobrazovan!

Novakovi roditelji su ispričali kroz šta je sve prvi reket svijeta prolazio kroz djetinjstvo.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković je po mnogima najbolji teniser svih vremena. Ima 20 grend slem titula i kada podigne i 21. pehar i prestigne Rodžera Federera i Rafaela Nadala više neće biti dileme oko te kategorije, možda to učini već u Melburnu.

Do toga nije došao tako lako, njegovi roditelji Srđan i Dijana ispričali su da je Nole bio izbačen iz škole! Pojedinci nisu imali razumijevanje za njega tokom odrastanja.

Njegova majka je često išla na sastanke sa raznim učiteljima, profesorima u školi i nije naišla na razumijevanje. Sve to u trenucima kada je srpski as učio tajne "bijelog sporta"

"Ja sam bila ta koja je išla kod učiteljica i razrednih starješina. Mnogo puta sam bila osuđivana sa njihove strane što moja djeca ne idu u školu. Novak nije išao redovno u školu jer je morao da ide van zemlje, bili smo prinuđeni da ga sa 12 i po godina pošaljemo u Njemačku da bi se usavršavao. Morali smo to da uradimo iako nam je bilo jako teško. Ti nastavnici i razredne starješine nisu imali nikakvog razumijevanja za to, čak su me osuđivali da ću upropastiti dijete i da će ostati nepismeno i neobrazovano. Novak je dokazao da nije tako", rekla je Dijana u podkastu "Sport light".

A, onda je ispričala i kako je Novak izbačen iz škole.

"Mnogo puta sam čak i u gimnaziji, takozvanoj sportskoj, koja nema veze sa sportskom gimnazijom po meni, nailazila na to da nemaju razumijevanje za dijete takvog kalibra sa već postignutim nekim rezultatima. Tada je bio kod Nikole Pilića u Njemačkoj. Nisu imali razumijevanja da on ne može da sjedi u školskoj klupi, on je bio dva dana u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gdje je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su 's' od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada", jasna je Dijana.

Na to se nadovezao Srđan.

"Nikada mu nije palo na pamet da odustane, bar ne da ja znam. Jednom je zakasnio na trening jer se igrao sa drugarima ispred zgrade. To se tad desilo i nikad više", zaključio je Srđan Đoković.