Majka najboljeg tenisera svijeta bila je vidno potresena i uzrujana tokom konferencije za medije.

Izvor: Profimedia/MN Press

Novak Đoković je i dalje zatvoren u hotelu poslije dolaska u Australiju, nakon što mu je ukinuta viza. Australijske vlasti su odbile njegov jedini zahtjev, da bude prebačen u drugi smještaj, a bura se podigla zbog i konferencije za medije koju su tim povodom organizovali članovi njegove porodice.

Otac Srđan je govorio da Novaka drže kao zarobljenika, brat Đorđe je pročitao emotivnu poruku koju je dobio od njega, dok je majka Dijana bila emotivna kao nikada prije.

I ona se obratila medijima u Beogradu povodom novonastale situacije, tokom koje se u Australiji pominjala i zabrana za Novaka da uđe u tu zemlju u naredne tri godine.

"Za mene je jako teško da prolazimo ovo, jer nije ovo zaslužio. Niko to nije zaslužio, a ne on koji je devet puta osvajao njihov turnir", počela je Dijana Đoković.

"Sad je očigledno politički stav da ne može da uđe u Australiju i da igra. To je skandalozno, da ga drže u prljavoj sobi, da ne smije da ima kontakt s nama. Ovo je politički atak na Novaka Đokovića. On je žrtveno jagnje, a on je za mene veliki Pobjednik, sa velikim P, i mislim da će mnogi sada shvatiti o čemu se radi i ne može ovo više ovako", rekla je ona.

Vidi opis Dijana Đoković u suzama: Ovo je politički atak na Novaka! Potresna izjava majke: Moj sin je revolucionar! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 14 14 / 14

Majka najboljeg tenisera svijeta je otkrila da Novak nije mogao da spava kada su posljednji put komunicirali, a imala je i snažnu poruku za njega.

"On je revolucionar koji mijenja svijet i to je već počelo. Nadam se da mu neće skresati krila kao što su namjerili, a mi ćemo mu dati podršku da ostane svoj", rekla je Dijana Đoković.