Novaka brani direktor Fajzera: Objasnio zašto je važno što je preležao virus - "Ja sam navijač Đokovića, ali..."

Izgleda da je još jedan stručnjak poručio Australijancima da li je Đoković prijetnja po njihov zdravstveni sistem ili nije...

Izvor: Youtube/printscreen/Bloomberg Markets and Finance/Profimedia

Još jedan buran dan u Australiji je za nama! Novak Đoković je i dalje glavna tema, pošto je zbog njega bio odlagan žrijeb za Australijan open, da bi ministar za imigracije Aleks Houk odložio odluku o njegovoj mogućoj deportaciji.

Otkriven je navodni plan da se Novaku ukine viza u petak, kako bi imao što manje vremena da se brani na sudu pred početak turnira, a poslije Svjetske zdravstvene organizacije, u Đokovićevu odbranu je stao i direktor Fajzera!

Novaka su u petak napadali i Martina Navratilova- koja je usput vrijeđala srpske navijače - i Stefanos Cicipas, dok je i hrvatska javnost u anketi pokazala da ne podržava Srbina.

No, Albert Burla, direktor kompanije Fajzer, koja proizvodi vakcine protiv korona virusa, govorio je o situaciji u kojoj se Đoković nalazi.

On je u razgovoru za "Bloomberg Markets and Finance" otkrio da je veliki fan Đokovića i potom objasnio zbog čega je u cijeloj priči važno to što je srpski teniser nedavno preležao korona virus.

"Kao prvo, ja sam veliki navijač Novaka Đokovića, ali ne mogu nikako da uđem sada u to da li je on imao potrebnu dokumentaciju za ulazak u Australiju ili ne. To je nešto što je između njega i vlasti, kao i ljekara", počeo je Burla.

"Smatram da je preležan virus vid zaštite od infekcije, ne samo u ovom slučaju nego generalno. I to na neko određeno vrijeme. U mnogim zemljama širom Evrope sertifikat vam je validan šest mjeseci od posljednje doze vakcine, a u slučaju preležanog virusa samo tri meseca nakon pozitivnog testa. Dakle, zaštita koju dobijate nakon prirodno preležanog virusa ne traje toliko kao posle vakcine. To je ono što sam ja rekao i o čemu mogu da govorim", rekao je Burla o tom slučaju.

Evo kako je Đoković trenirao u Melburnu ovog četvrtka:

Vidi opis Novaka brani direktor Fajzera: Objasnio zašto je važno što je preležao virus - "Ja sam navijač Đokovića, ali..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD