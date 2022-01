Novakovi advokati će pokušati tri stvari, a možda i ne bude suđenja! Profesor prava objasnio šta je najveći problem

Australijski stručnjak za pravo otkrio je zašto je Đokovićev pravni tim pred jako teškim zadatkom.

Izvor: YouTube/The University of Melbourne/MN Press

Novak Đoković i njegov pravni tim moraju da se bore na Federalnom sudu za njegovu vizu i šansu da ostane u Australiji, gdje ga od ponedjeljka čeka meč 1. kola Australijan opena.

Međutim, pravnici kažu da će ta bitka da bude veoma teška za najboljeg tenisera svijeta, a to mišljenje ima i profesor Džek Anderson, direktor sportskog prava na Univerzitetu Melburna.

"Sve što bi australijska vlada treba da uradi je da dokaže da se ponijela razumno i racionalno, dok Đokovićev tim mora da napravi veoma striktan zahtjev za sudsku reviziju", rekao je on Gardijanu.

"Novakovi branioci će pokušati da nađu način da argumentuju da djelovi odluke ministra nisu razumni i da su, zapravo, toliko iracionalni da bi trebalo da budu poništeni i da bi Đokovićeva viza opet trebalo da bude vraćena".

I on je saglasan sa kolegama koji tvrde da je pred Đokovićevim braniocima veoma komplikovan posao.

"Gledajući presude u slučajevima migranata u Australiji, očekivali biste da vlada 'preživi' i u ovom. Iako nikad nismo imali ovakav zahtjev", dodao je on.

Upitan šta očekuje, australijski profesor je rekao da će Novakov tim pokušati tri stvari i da je Đokovićev najveći problem to što su ministar i saradnici osluškivali mišljenje javnosti u Australiji - a ona je trenutno, kako tvrdi, protiv Novaka.

"Ne znamo šta će se desiti... Njegovi advokati će prije svega htjeti da ga zadrže u zemlji, druga stvar će biti da pokušaju da omoguće da on igra u ponedjeljak, a treći cilj će im biti da ponište ovu odluku, što će biti veoma, veoma teško. To je situacija koja se odvija i raspoloženje ljudi u Melburnu i Australiji se veoma okrenulo protiv Đokovića i nema sumnje da su političari veoma svjesni toga. To veoma otežava situaciju Đokoviću", rekao je on.

Kako je moguće da Novakovi advokati opet pobijede na sudu?

"Novak je dobio medicinsko izuzeće i vizu, došao je i iznenada ga granična policija zaustavlja, medicinsko izuzeće više bilo dovoljno, pa mu je poništena viza. A, kada se osvrnemo na prvi slučaj pred sudom, ne mogu da kažem da je sudija bio velikodušan, ali njegovi advokati su uradili veoma, veoma dobar posao. A vladini advokati nisu bili dobri, djelovalo je da su srljali u toj situaciji", rekao je profesor Anderson.

"Dakle, vratili su mu vizu i nastavio je, ali prema migracionom pravu ministar imigracija ima ličnu moć da poništi vizu ili da je dopusti, a to je lična moć ministra. On je uzeo vrijeme i sačekao tokom nedjelje, mislim da su mjerili političku temperaturu. Konsultovali su graničnu policiju, ministarstvo zdravlja, mudro razmatrali opcije i na kraju je ministar iskoristio svoje diskreciono pravo. To govori o tome da su razumno pristupi ovome i to otežava situaciju Đokoviću".

Anderson je rekao da je Đoković, tehnički, sada ilegalno u Australiji i ostavlja mogućnost da ne bude suđenja, pod uslovom da Novak prihvati savjete i sam napusti zemlju.

"Interesantno je gdje smo sada, da je Novakova viza otkazana, pa je trenutno ilegalno u Australiji i tehnički to znači da bi mogao da bude deportovan i da bi moglo da mu bude zabranjen dolazak u naredne tri godine, iako će biti priče o tome, pregovora... Đoković će vjerovatno uložiti žalbu. Martina Navratilova je rekla da bi trebalo da ode samovoljno i ta opcija postoji, pa će biti interesantni sati".

Prema njegovom mišljenju, zna se ko je najveći gubitnik u ovoj situaciji.

"Najveći pobjednici biće Novakovi rivali, a najveći luzeri biće u Teniskoj federaciji Australije, jer se mnogo ovoga odnosi na ono što se u novembru desilo sa medicinskim izuzećem".

Šta Novak može da očekuje na Federalnom sudu?

"Možda ne dođe do ovoga, možda ode svojom odlukom i možda mu zato ne bude izrečena trogodišnja kazna, ali šta god da sudija kaže, biće veoma teško. Oni su veoma oštri kada su u pitanju migracione stvari".