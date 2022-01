Šta ako Novak pobijedi na sudu? Evo šta čeka Đokovića - postoje tri opcije!

Tročlano veće sudija ima tri opcije u slučaju Novaka Đokovića.

Suđenje Novaku Đokoviću u Melburnu je zakazano i poslije toga će biti donijeta konačna odluka o sudbini srpskog tenisera.

Tročlano vijeće sudija koje čine Dejvid O'Kalahan, Entoni Besank i Džejms Alsopom će riješiti dilemu oko toga da li će Srbina deportovati ili će mu dati šansu da brani titulu na Australijan openu. Postoje tri opcije.

Prema pisanju australijskih medija za ovo suđenje postoje tri opcije, fudbalskim rječnikom, pobjeda, poraz ili neriješeno, odnosno problem sa donošenjem konačne odluke. Pojasnićemo na šta se tačno misli.

Dakle, ako Novak dobije slučaj, ministar za imigracije Aleks Houk nema pravo žalbe zbog toga što slučaj vodi tročlano vijeće. To znači da će srpski teniser dobiti dozvolu da igra na Australijan openu i da juri 21. grend slem.

Ukoliko Đoković izgubi, to bi značilo da ima samo jednu opciju, da se žali Vrhovnom sudu. Međutim, problem sa tom žalbom je što je za to potrebno vrijeme, pa je jasno da ne bi bilo vremena da se žalba riješi do ponedjeljka i do početka turnira.

Treća opcija je pat pozicija, odnosno da sudije ne donesu odluku. Ako se to dogodi biće veliki pritisak na ministra Houka i na sve da dozvole Novaku da učestvuje na turniru. U tom slučaju je upravo Houk osoba koja može da Novaku da posebnu vizu za učešće na turniru. Mada su male šanse da će to zaista uraditi, bar tako tvrdi bivši zamjenik sekretara za imigracije Abul Rizvi.

Đokovićev pravni tim sprema se da razbije ministrov plan argumentima da ne postoji pravna osnova da ministar tvrdi da postoji "dobro poznati stav Novaka Đokovića o vakcinaciji".

Advokati tvrde da je ministar izneo taj stav čitajući Novakovu izjavu iz 2020. i da je sporno to što nisu pokušali da čuju Novakov trenutni stav o vakcinaciji. Nikolas Vud, Novakov advokat, takođe će tvrditi da vlada nema dokaz da Đoković "potpiruje" antivaksersku zajednicu.

