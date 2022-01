Novakova podrška je pred sudnicom!

Srpske zastave ponovo se viore ispred suda u Melburnu, gdje navijači Novaka Đokovića čekaju odluku suda o njegovoj žalbi na odluku ministra kojom mu je uskraćena viza.

Reporteri sa terena javljaju da se na okupljanju navijača čuje narodna muzika dok se polako okupljaju Novakovi poštovaoci i oni koji ga podržavaju u skandaloznom slučaju. U prvom trenutku bilo ih je dvadesetak, koji se nestrpljenjem iščekuju odluku.

Cveta Dimitrovići rekla je novinaru "Ejdža" da bi bojkotovala Australijan open ako bi Đoković bio deportovan. "Mislim da je veoma, veoma nefer to što su mu uradili. Neću ići na Australjian open ako ga odbiju. Odbijam da odem tamo", rekla je ona.

Srpske zastave pred sudom: Zašto ovo radite Novaku?! Đoković nije sam - "Australija je divna, ali sve su uništili!"

"Trebalo je da mu otkažu vizu na početku, umjesto što su mu dozvolili da dođe u Australiju i da trpi ovakvo maltretiranje i zatvaranje".

Ela Tomići, koja je 1986. došla u Australiju iz jednog mjesta sa granice Srbije i Rumunije, rekla je da osjeća da se Australija osramotila na međunarodnoj sceni.

"Ako nisu htjeli da igra ovdje, onda je to trebalo ranije da odluče. Trebalo bi da znaju šta rade, a ne da se šale sa životom čovjeka. Uvijek smo govorili da je Australija divna zemlja, ali ova vlada je sve uništila. Zovu gospodina Đokovića antivakserom, ali ne mislim da je to istina, jer kako to znate? Možda će se kasnije vakcinisati", rekla je ona.

Za to vrijeme, napeto suđenje je u toku.