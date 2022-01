Pred Novakom je pitanje od više miliona dolara! Radio sa Marejem, pa napao Đokovića: On ima samo jednu opciju!

Bivši trener Endija Mareja se oglasio i pričao o cijeloj situciji oko Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia/Youtube/Tennis Channel/screenshot

Novak Đoković nije dobio priliku da učestvuje na ovosezonskom Australijan openu. Umjesto terena, morao je da se ukrca u avion pošto je deportovan iz Melburna.

Došao je u Beograd i probaće kod kuće da se odmori i da donese odluku o nastavku sezone i svemu što ga čeka u narednom periodu.

Svakodnevno stižu nove reakcije na odluku suda i na Đokovićeve poteze. Sada se javio i bivši trener Endija Mareja - Mark Peči.

"Došao je ovdje sa medicinskim izuzećem i sa najboljim namjerama, ali su se stvari onda promijenile. Neki teniseri su bili nezadovoljni kada su vidjeli da Novak može da igra, jer pojedinci nisu htjeli da se vakcinišu takođe. Nažalost, stvar je takva da na njega gledaju kao uzora i da se prati njegova reakcija na to, bez obzira što je omogućio ljudima da se vakcinišu", rekao je Peči za "Tennis Channel" aludirajući na to da je Novak tokom turnira u Beogradu otvorenim punktovima za vakcinaciju podsticao ljude da to učine.

Novak na aerodromu u Beogradu:

Sve više turnira ide stopama Australijan opena i donosi istu odluku - ko se ne vakciniše, neće moći da igra.

"Problem sa vakcinacijom je veliki. U Francuskoj su već rekli da neće moći da igra na Rolan Garosu, isto su poručili sa Mastersa u Rimu. Moraće da donese važnu odluku. Prosto je, ako se ne vakciniše Novak neće moći da igra."

Sada se cijeli teniski svijet pita hoće li se srpski igrač vakcinisti.

"To je pitanje koje vrijedi više miliona dolara. Kosi se sa njegovim vjerovanjima. Znamo kako on razmišlja i sigurno nije lako za njega, znajući na način na koji razmišlja. Djeluje da se stvari sa pandemijom neće riješiti uskoro. Postoje principi, ali će morati da reaguje", zaključio je Mark Peči.