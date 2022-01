ATP objavio - Novak ne gubi 1. mjesto odmah u Australiji: Zverev i Medvedev igraju za vrh, ali evo kad je moguća smjena!

Ako Rus ili Nijemac osvoje Australijan open, moraće još da sačekaju...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će izgubiti 2.000 bodova pošto mu je zabranjeno da učestvuje na Australijan openu, a to znači da bi mogao da ostane i bez prvog mjesta na ATP listi.

Srpskog tenisera mogu da "preskoče" Danil Medvedev i Aleksandar Zverev, i to ako bilo koji od njih dvojice dođe do titule u Melburnu, međutim do smjene na vrhu ATP liste neće doći odmah u nedjelji poslije odigranog finala. Sada je i poznato kada bi to moglo da se desi...

Ako u finalu Australijan opena, koje se igra 30. januara, slave Medvedev ili Zverev - Đoković će prvo mjesto izgubiti 21. februara.

Razlog zbog kog je ATP donio ovakvu odluku jeste da se turnir u Melburnu prošle sezone igrao nešto kasnije. Tada je Đoković slavio 21. februara, pa će se i ovogodišnji poeni ažurirati u toj nedjelji, pa je srpski teniser bez obzira na ono što se desi na Australijan openu "siguran" još neko vrijeme.

Sastaviće tako najmanje dvije godine u nizu na vrhu ATP liste pošto je prethodni put Nadala "preskočio" 3. februara 2020.

Trenutno "troši" 356. nedjelju na prvom mjestu, ali bi mogao tek iz sljedećeg pokušaja da "sruši" rekord Štefi Graf koja je najduže dominirala u tenisu. Slavna teniserka iz Njemačke drži rekord sa 377 nedjelja na vrhu WTA liste, a to je naredni cilj koji je Novak zacrtao u karijeri.

Ukoliko zaista Medvedev ili Zverev kući odu sa peharom Australijan opena, Đoković će morati neko vrijeme da sačeka kako bi povratio prvo mjesto i rekord koji mu odavno već pripada zbog "zamrzavanja" ATP liste.