Zabrinjavajuće riječi Vajde o Novaku - ovo će imati značajne posljedice na njega! Trener se uplašio za Đokovića

Marjan Vajda se oglasio i poručio da se brine za Đokovića, ali da opet vjeruje u njega.

Izvor: Profimedia/Andrew Schwartz

Slovački trener Marjan Vajda nije se oglašavao u medijima dok je Novak Đoković vodio bitku za ulazak u Australiju kako mu ne bi napravio problem, a sada je odlučio da progovori!

U intervjuu za slovački "Sport" poručio je da mu nije jasno zbog čega su Australijanci poništili Novakovu vizu, dodavši da odavno nije vidio "takvu nepravdu". Uz sve to optužio je medije, posebno australijske, da su u velikoj mjeri krivi za manipulaciju informacijama.

"Moja prva reakcija? Šok, patnja, velike emocije... Ne znam ni kako bih psihički podnio da sam bio tamo", rekao je Vajda koji nije bio predviđen za prvi grend slem pošto je uz Đokovića bio Goran Ivanišević.

"I kod kuće u Bratislavi mi je bilo teško, nisam dobro spavao i nisam vjerovao da tako nešto može da se desi. Svi su znali da je tamo otputovao samo sa jednim ciljem - želio je da igra na prvom grend slemu u godini i da brani trofej...", pojasnio je trener koji je uz Novaka od 2006. godine uz manje prekide.

Iako fizički nije bio prisutan uz Đokovića, Vajda je stalno bio na vezi sa srpskim teniserom i bodrio ga je zbog "nezdrave i nepravedne odluke" koja je zasnovana na nečemu što srpski as nikada nije ni rekao.

"Pisali smo jedno drugom, nismo razgovarali telefonom. Slao sam mu ohrabrujuće poruke. Ne mogu da zamislim kako je to podnio, mora da je mnogo patio. Ponizno je podnosio sve mjere, ali ono što su mu uradili mora da je ostavilo traga. To je bio politički proces. To će svakako imati značajne posljedice, to je bio napad na njegovu privatnost, njegovu porodicu...", poručio je Vajda.

Zašto su se u Australiji toliko plašili Novaka Đokovića?

"To je bolesno, pogrešno, to je i dokaz duge izolacije. Australija forsira politiku zatvaranja, a to je sada posljedica oštrog sprovođenja vakcinacije. To je posljedica postavljenih pravila, a u stvaranju i kvarenju javnog mnjenja i odnosa sa Novakom su posebno pomogli mediji."

Šta je sljedeći korak za Novaka?

"Nisam se čuo s njim otkako je stigao u Beograd. Niko ne zna. Sigurno je da će objaviti da će uraditi ono za šta misli da je dobro. Jasno je da ga je ovo psihički pogodilo, dugo će ga boljeti i teško će mu to izbaciti iz glave. Međutim, svog klijenta poznajem veoma dobro. Novak je jak, nepokolebljiv i još nije rekao posljednju riječ u tenisu."