Šta osjeća Novak, stid ili gnijev? Andrea Petković napisala sjajan tekst o Đokoviću - Ovo niko nije primijetio!

Izvor: Profimedia/ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Srpski teniser Novak Đoković je prije pet dana deportovan iz Australije pošto mu Federalni sud nije usvojio žalbu da mu se vrati viza, a iako je odlučio da se povuče iz javnosti - i dalje je glavna vijest u svim svjetskim medijima.

Mnogi su protiv Đokovića, poput Nadala, ali je dobra vijest da ga mnogo kolega i podržava. Među njima je i njemačka teniserska srpskog porijekla Andrea Petković koja je napisala autorski tekst o Novaku, a koji će bez ikakve sumnje izazvati mnogo reakcija sa svih strana.

Petkovićeva je tekst napisala za njemački nedjeljnik "Cajt" u kome se na filozofski način osvrnula na sve ono što se dešava oko Novaka Đokovića i njegove odluke da se ne vakciniše.

"Uz razočaranje došli su stid i gnijev prema svijetu ili Bogu, ili u šta god se vjeruje ili ne; gnijev zbog toga što toliki rad nije nagrađen. Onda sam se sjetila da sam odrasla i najkasnije sa 25 godina shvatila da život tako ne funkcioniše. Ali u emotivnim trenucima čovjek biva djetence, koje čezne za tim da ga roditelji nagrade i vole. To me dovodi do Novaka Đokovića..."

"I do pitanja, da li je i on osjećao stid, gnijev zbog situacije i svijeta koji ga ne nagrađuje", počela je Petković.

Uz osvrt na ono što se desilo u prethodne dvije nedjelje, gdje je Novak Đoković bio u "centru skandala", za koji Petkovićeva kaže da čak i nije najveći skandal u tenisu u posljednjih mjesec dana (šifra: Peng Šuaj), objasnila je da je sve ono što smo gledali zapravo bila politička borba.

"Jedna strana sada misli da je Novak bahati egomanijak, koji je sam kriv za sve, jer neće da se vakciniše. Druga strana ga predstavlja kao žrtvu i politički simbol, na kojem treniraju strogoću. Istina je: Oboje je tačno, i to na kompleksan način istovremeno, jedno sa drugim u žestokoj protivriječnosti. Samo što ljudi koji na omiljenoj medijskoj platformi imaju 280 znakova na raspolaganju, teško da mogu to izraziti", napisala je Petkovićeva.

Njemačka teniserka dodaje i da vjeruje da će Novak oboriti rekord po broju grend slem titula, čak i bez Australijan opena, a uporedila je njihove karijere.

"Novak i ja smo isto godište, 1987. Moja posljednja dva mjeseca apsolutnog odricanja za Novaka su istih takvih 20 godina. Kada poslije dvije nedjelje teškog treninga poželim da popijem pivo, onda to i uradim. Novak ne. Kada jednom nedjeljno odem u kafe, da bih kratko boravila u svuhetu koji se ne sastoji isključivo od buhelih linija i zvuka udarca reketa o tenisku lopticu, onda mi samo svaki drugi put pođe za rukom da ne naručim kolač. Koliko ja znam, Novak je nešto slatko pojeo poslhednji put u jednom srpskom restoranu, to su bile palačinke sa medom bez glutena. Znam to tačno, jer sam bila tu i pitala sam se još tada šta sve smije satira."

Izvor: MN PRESS

"Uprkos tome: kada Novak pazi na to šta unosi u tijelo, za mene je to mnogo vjerodostojnije od one djevojke koja mi u Njujorku pred restoranom brze hrane sa burgerima objašnjava da neće da se vakciniše jer ne želi da u svoje tijelo ’unosi toksične stvari’. A pri tome je još s uživanjem povukla dim iz cigarete koju je sama smotala."

Za kraj je zaključila...

"Pošto to znam o Novaku, pitam se da li on zbog sveta osjeća stid ili gnijev. Ili oboje. Tako, kao ja. Samo što sam ja svoju nagradu očekivala poslije dva mjeseca i bila sam bijesna na svijet zbog izuzetno loše odigranog meča. Dok Novak poslije 18 godina perfektnog ponašanja (možda) očekuje nagradu i poslije izbacivanja iz Australije (možda) osjeća gnijev prema svijetu. U svakom slučaju u svojoj izjavi nakon svega on je govorio o razočaranju."

"Ni jedno ni drugo nije racionalno. Novak se mogao vakcinisati. Ja sam mogla igrati bolje. Ali kada bi čovjek bio samo racionalno biće onda ne bismo imali ekonomske krize, ili samo one manje, ne bismo imali klimatske katastrofe ili barem one koje je lako savladati."

