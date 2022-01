Kraj! Penzioniše se najveći ikada: Odabrali 198 igrača ispred njega, a osvojio je sedam titula!

Jedna od najvećih sportskih bajki je gotova, oprašta se najveći ikada.

To je to, glasine su tačne, najveći ikada ide u penziju! Poslije 22 nevjerovatne sezone u kojime je od pika šeste runde izabranog sa 199. mjesta stigao do statusa ikone, Tom Brejdi je rekao da je dosta. Kako javlja najobavješteniji NFL insajder Adam Šefter, Brejdi u svojoj 45. godini stavlja tačku na karijeru!