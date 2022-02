Čuo sam se sa Novakom, Nadal će biti najveći ikada! Australijanac popljuvao svoju zemlju, evo šta mu je Nole odgovorio

Kao i obično, Bernard Tomić bez dlake na jeziku i u slučaju Novaka Đokovića.

Malo je tenisera koji su stali na stranu Novaka Đokovića, ali zanimljivo je da su dvojica od njih baš iz Australije. Među prvima se javio Nik Kirjos, dok je najboljeg tenisera podržao i Bernard Tomić.

Nije bio Tomić toliko glasan kao njegov kolega, posebno jer je nakon ispadanja iz kvalifikacija za Australijan open dobio pozitivan test na korona virus, ali je otkrio da je komunicirao sa Srbinom za vrijeme njegovog boravka u imigracionom centru. I poručio mu je da mu je žao zbog svega što se desilo...

"Pričali smo i rekao sam mu da mu želim sve najbolje, da sam jako tužan što ga neću vidjeti da igra na Australijan openu...", poručio je Tomić koji mu je poslao snimak iz svlačionice gdje je ormarić sa njegovim imenom.

Tomić je rekao da je rekao i da ga mediji iz Australije nisu tretirali kako je zaslužio i da nije imao sreće da dobije priliku da brani trofej na Australijan openu, osudivši svoju zemlju zbog toga. Posebno žali zbog toga što je to mogao da bude rekordni deseti u Melburnu, odnosno 21. ukupno, međutim sada je trofej pripao Rafaelu Nadalu.

"Zahvalio mi se i poželio mi je sve najbolje", rekao je Tomić za "Blic".

"Situacija u kojoj se našao je psihološki veoma teška. Teško je uopšte povjerovati da se ovakva situacija dogodila. Nestvarno je! Ali, ako će se neko sigurno vratiti jači i ako neko ima snage da prođe kroz sve, onda je to Nole. Potrebno je da budete izuzetno mentalno jaki. Vjerovatno je na Turu on jedini dovoljno jak da prebrodi ovo. Vjerujem u to da je on pravi šampion i da će se izdići iznad ove situacije...", zaključio je Australijanac.

Da li titula koju je osvojio Nadal znači da će biti najbolji svih vremena?

"Poslije cijele ove situacije sa Novakom... Vjerujem da će Rafael Nadal biti GOAT. Biće teško obuzdati ga ove godine. Osjećam da će na kraju imati najviše grend slemova. Nadal će najvjerovatnije osvojiti i Rolan Garos jer je najbolji na šljaci. Volim ih svu trojicu, i Noleta i Rafu i Rodžera, ali mislim da će Nadal ući u istoriju kao najbolji ikada. To je i zato što ja ne mogu da osvojim 25 grend slemova, ha, ha, ha", nasmijao se Tomić.