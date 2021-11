Šok - Kirjos podržao Novaka Đokovića! Australijanac digao glas, Srbin je sve u pravu!

Ponovo je govorio o vakcinama, ali ovog puta iz potpuno drugog ugla.

Izvor: Profimedia

Konačno se i to desilo - Novak Đoković i Nik Kirjos imaju isti stav o nekoj temi!

Zapravo, Australijanac je promijenio mišljenje i sada se priklonio onome što već mjesecima propagira najbolji teniser svijeta. U najnovijoj izjavi Kirjos je objasnio kako svako ima pravo da odluči o vakcinaciji, što je iznenadilo i Novaka!

Australijski teniser već dugo je pobornik vakcinacije, ali...

"Da, ja sam vakcinisan sa dvije doze, ali i dalje ne smatram da treba usloviti igrače vakcinama kako bi igrali u Australiji", rekao je Nik Kirjos, što je potpuno različito od njegovih ranijih izjava.

Iako je u prethodnom periodu govorio o obaveznoj vakcinaciji, sada mu je mišljenje djelimično promijenio i stav Novaka Đokovića, koji smatra da svako treba da ima slobodu da o svom tijelu odlučuje kako misli da je najbolje.

Srpski teniser je, između ostalog, prokomentarisao i Kirjosovu izjavu.

"Nisam očekivao to od njega. Kakav je stav imao prema meni posljednjih godina... Nisam to očekivao. Sada moram da se usaglasim s njim. Svako ima pravo i slobodu da izabere šta god hoće, nije bitno jesam li to ja ili neko drugi. Nije ni bitno da li je u pitanju vakcinacija ili nešto drugo. Moraš imati slobodu da sam za sebe izabereš. U ovom slučaju, da izabereš ono što stavljaš u svoje tijelo. Uvijek sam to propagirao i uvijek ću biti za slobodu govora i slobodu izbora jer je to krajnji cilj za srećan i miran život", rekao je Đoković.

Zbog svog stava o vakcinama još je neizvjesno da li će Đoković narednog januara učestvovati na Australijan openu, turniru koji je osvojio devet puta i gdje bi imao priliku za 21. grend slem titulu.