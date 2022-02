Novače, neko iz Srbije treba da ti objasni: Igrala s Navratilovom, sad proziva Đokovića - "Imam samo jedno pitanje!"

Legendarna teniserka i osvajačica 22 grend slem trofeja

Izvor: Profimedia

Najnoviji intervju Novaka Đokovića ponovo je podigao buru u svjetskom tenisu. Najbolji teniser svijeta je rekao da se neće vakcinisati na silu i da je spreman da žrtvuje nastupe na grend slemovima zarad svojih stavova.

Britanci su ga prozvali da zbog te odluke Novak nije mučenik, a i aviokompanija ga je ismijavala na Tviteru. Sada se o svemu oglasila i nekadašnja grend slem šampionka Pamela Šrajver.

Ova bivša američka teniserka je u bogatoj karijeri osvojila 21 grend slem titulu u ženskom dublu i jednu u miks dublu, najveći deo trofeja osvojila je sa Martinom Navratilovom koja se "istakla" svojim komentarima o Srbima u Australiji. A sada je Šrajver imala šta da poruči Đokoviću.

Nekada treća teniserka svijeta u singlu otkrila je za "BBC" čemu se nada u slučaju srpskog tenisera.

"Nadam se da prava osoba kojoj se može vjerovati, koja je ekspert u nauci i medicini i koja bi vjerovatno morala da bude iz Srbije, može da sjedne sa njim i da mu pokaže. Da ga sprovede kroz sve korake koji medicinu i nauku čine pouzdanim and bezbjednim da unese u svoje tijelo", počela je Šrajver.

"Jer ovo je užasno po tenis, nije dobro ni za njega. I stvarno, on vodi svojim primjerom. Činjenica da ne vjeruje vakcini, to je zapravo primjer za mnogo ljudi, u njegovoj zemlji i širom svijeta."

Kako sada stvari stoje, Đoković neće moći da učestvuje na turnirima u SAD, ali će moći na Vimbldonu. Ipak, Šrajver i dalje ima pitanja za Novaka.

"Očigledno je da se čvrsto drži svojih principa da sve što unese u svoje tijelo može da povredi njegovo tijelo i da to ne bude optimalno za jednog od najvećih sportista koje je ova planeta vidjela u posljednjih 15 godina. Na neki način, bilo je dobro čuti njegovo obrazloženje, ali to postavlja više pitanja. Najveće pitanje koje bih imala je da li će on zaista imati otvoren um da se vakciniše kasnije, ako mu dokazi postanu jasni da je to zaista bezbjedna vakcina?", pita se nekadašnja američka teniserka Pamela Šrajver.