Britanci isjekli dio intervjua s Đokovićem! Otkriveno šta BBC nije pustio u prenosu - ništa o bombardovanju i ovome!

Zanimljive informacije stižu povodom Novakovog intervjua, pojedine dijelove svijet nije mogao da čuje u prenosu....

Prekinuo je Novak Đoković zavjet ćutanja. Kao što je i obećao, sačekao je da se Australijan open završi i onda je ispričao sve što se dogodilo.

U intervjuu za britanski "BBC" je otkrio sve o deportaciji iz Melburna, kao i o vakcinaciji, nastavku sezone i mnogim drugim temama.

Glavni dio svakako je njegova izjava da se "neće vakcinisati i po cijenu žrtvovanja grend slemova", ali to nije sve. Međutim, postoji dio koji je "BBC" isjekao, tačnije koji nije pustio na svojoj televiziji.

U prenosu su pustili oko 25 minuta od ukupno 39 minuta intervjua, a na oko 14 minuta snimka koji se nije našao u prenosu su neke zanimljive teme. Među njima je dio o bombardovanju 1999. godine. Takođe nije bilo dijela u kome je Novak otkrio da su mu u hotelu za imigrante zabranili da priča sa drugim izbjeglicama. Nije pušten dio ni o tome da je već bio pomiren sa činjenicom da neće igrati u Australiji, kao i dio o tome koliko se njegova porodica žrtvovala.

Ovaj dio o bombardovanju recimo nije pušten u prenosu. Pitali su ga o načinu na koji vodi brigu o svom tijelu.

"Odakle dolazi to? Možda ima veze s mojim odrastanjem. Tokom devedesetih, kad sam počeo da igram tenis, imali smo dva rata, sankcije, čekanja u redovima. Težak period za mene i familiju. Ja sam tada počeo da se bavim sportom koji nije jeftin, na putovanja sam često išao sam i morao sam brzo da odrastem."

Sve to je imalo ogroman uticaj.

"Od najranije mladosti sam postao samostalan i mislim da mi je to pomoglo da izgradim svoj karakter, i to vrlo mlad. Držao sam se onog što je bitno, pa čak i kada su bombe letjele nad našim glavama. Recimo, te 1999. kada sam imao 12 godina. Trajalo je nekoliko mjeseci, a mi smo već poslije nedjelju-dvije dana izlazili da igramo tenis po cijeli dan, iako su bombe stvarno padale. Nismo tada imali časove, škole nisu radile, pa smo se radovali tenisu. Na ta vremena se ne osvrćem s nekim bijesom, frustracijom.. Sve to me je natjeralo da više cijenim ono što imam i to je uticalo na moj karakter i na sve."

Nije pušten ni dio o imigracionom hotelu "Park"...

"Neki su tamo godinama, devet godina čak. Htio sam da se sretnem i da pričam sa njima, ali mi nije bilo dozvoljeno da napuštam sobu. Pogodilo me je sve to mnogo. Moja patnja je bila ništa naspram njihove. Nije bilo lako, ali je bilo korisno životno iskustvo. Nadam se da ću moći da se vratim na teren i da igram tenis, jer me taj sport, uz vrijeme provedeno sa porodicom, čini srećnim."

Takođe, nema ni dijela intervjua gdje je objasnio kako je uopšte došao na ideju da ide u Melburn iako nije bio vakcinisan.

"Bio sam spreman da ne idem u Australiju, iako obožavam da igram tamo. Shvatio sam značaj svoje odluke o vakcinaciji i da će biti posljedica i bio sam spreman da ne idem. Onda je u decembru stiglo cirkularno pismo da oni koji su imali koronu mogu da zatraže medicinsko izuzeće", ispričao je Novak.

