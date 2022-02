Lekcija za sve - niko nije bolje odbranio Novaka!

Legendarni trener je sve lijepo objasnio.

Novak Đoković je stigao u Dubai, gdje se priprema da se vrati na teren posle ogromne pauze. Ta pauza prouzrokovana je time što mu nije dozvoljeno da igra u Australiji. a sve zbog njegovog stava da neće da se vakciniše.

On je u intervjjuu za BBC to ponovio, a sada je jedan od najboljih teniskih trenera današnjice Patrik Muratoglu to prokomentarisao.

"Ja sam izuzetno iznenađen Novakovom izjavom, nikada ne bih pomislio da će to biti njegov izbor", rekao je Muratoglu.

Iako je u trci za titulu najboljeg ikada Novak prema mišljenju Muratoglua u najboljoj situaciji , on ovom odlukom sebi sve otežava.

"Svi znamo da pokušava da postane najbolji svih vremena. Takmiči se sa Rafom i Rodžerom i u najboljoj mogućoj poziciji je jer je najmlađi od njih trojice. U proseku osvaja najviše grend slemova prethodnih godina, a stavio je svoje uvjerenje da ne treba da se vakciniše iznad ove trke", dodao je Muratoglu.

On je otvoreno rekao da se zbog toga divi Novaku!

"To je izuzetno moćno i to pokazuje kakva je on osoba. To kažem u pozitivnom smislu. On ima vrlo jaka uvjerenja i ima petlju da stoji uz njih šta god da su posljedice", dodao je Muratoglu.

Na kraju je detaljno objasnio zašto zbog svega još više poštuje Đokovića i divi mu se.

"Ja sam pomislio da će poslije onoga što se desilo u Australiji on reći da ima veliku šansu da postane najveći ikada i da će prihvatiti da se vakciniše. Plus uz sve pomisliće:' Ljudi će prestati da budu protiv mene, ako to uradim.' Mislim da neko ko ostaje pri svojim stavovima iako je ogromna većina ljudi protiv njega zaslužuje ogromno poštovanje bez obzira na to koje je vaše mišljenje o tom pitanju", završio je Muratoglu.