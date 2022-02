Oglasio se Novak - igraću svuda, samo zovite!

Neće da popusti u svom stavu, a zbog toga će moći da igra na malom broju turnira.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je konačno na terenu! Poslije 80 dana čekanja i silnih peripetija zaigraće tenis u Dubaiju, a prvi protivnik biće mu Lorenco Museti.

Sada, pred nastup na turniru prije svega je istakao da je jako uzbuđen što je ponovo u takmičarskom ritmu.

"Kada sam znao da ću doći u Dubai znao sam svoj cilj. Sada sam tu i mogu da kažem da sam stopostotno spremam i da sam jako uzbuđen što opet igram. Tako se sada osjećam", počeo je Novak.

Osvrnuo se i na pauzu koju je napravio i istakao da mu je bilo potrebno vrijeme da se oporavi od svega što se dešavalo u Australiji.

"Naravno da je bilo mnogo emocija kada sam se vratio iz Australije i morao sam da uzmem malo vremena da razmislim o tome i da se mentalno odmorim. Kada sam ponovo bio svjež jedva sam čekao da opet igram i takmičim se", dodao je prvi reket svijeta.

U Dubai može da dođe, za sada je moguće i da nastupi u Rimu, ali je svjestan da neće mnogo moći da bira gdje će igrati.

"Moram da poštujem pravila. Na kom god turniru budem mogao da igram trudiću se da odem u tu zemlju i da nastupim. Trenutno zaista ne mogu da biram. Kad god budem imao šansu iskoristiću je i igraću jer je to ono što volim da radim", dodao je on.

Sada ga Danil Medvedev "juri" i želi da mu uzme titulu prvog na svijetu, a ako se promjena na vrhu desi, Novak će prvi čestitati!

"On zaslužuje da budem prvi na svijetu i to će se u jednom momentu desiti. Ako se to desi na u ovoj sedmici biću prvi koji će mu čestitati", naglasio je Đoković.