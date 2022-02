Desilo se - ATP obrisao poene Novaku Đokovića! 

Novak je spreman da čestita novom "Broju jedan"

Izvor: FoNet/AP/Kamran Jebreilli

Novak Đoković u ponedjeljak se vraća na teren posle čak 80 dana, a ovo bi mogla da bude njegova posljednja sedmica na prvom mjestu.

Nakon što su Noletu obrisani poeni sa prošlogodišnjeg Australijan opena, koji ove godine nije mogao da igra jer je deportovan iz Melburna, ruski izazivač Danil Medvedev, svjetski "Broj dva", ima veliku šansu.

Rus sada zaostaje samo 400 poena za Đokovićem i to je najmanja razlika među njima. Da bi ga prestigao, Rus će morati da osvoji Akapulko, a Nole je već najavio da će mu prvi čestitati ako to učini.

Medvedev na početku tog turnira igra protiv Francuza Beone Pera, a konkurencija će mu biti veoma ozbiljna, jer se takmiče i Saša Zverev, Stefanos Cicipas, Rafael Nadal, Mateo Beretini...

"On zaslužuje da budem prvi na svijetu i to će se u jednom momentu desiti. Ako se to desi na u ovoj sedmici biću prvi koji će mu čestitati", naglasio je Đoković.

Kada su u pitanju ostali teniseri, Zverev je i dalje treći, Cicipas četvrti, Nadal peti, Beretini šesti... Veliki skok ostvario je španski talenat Karlos Alkaraz, jer je osvojio Rio de Žaneiro i skočio devet mesta, pa je sada prvi put u Top 20 igrača svijeta.

Sa druge strane, Austrijanac Dominik Tim nastavlja svoj "slobodan pad", pa je sada ispao i iz najboljih 50 na ATP listi. Dok Medvedev juri Đokovića i istoriju, Tim je 52, iako ima bolji međusobni skor u mečevima protiv Rusa (3:2).

Izvor: atptour.com