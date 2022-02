Bila je najbolja hrvatska rukometašica, sad ne da Ukrajinu Putinu: Rusija je htjela da nas osvoji za pola dana!

Bivša rukometašica nekoliko hrvatskih klubova i njihovog nacionalnog tima podigla je glas protiv rata u Ukrajini.

Rođena Ukrajinka, ali svojevremeno dva puta najbolja rukometašica Hrvatske Svitlana Pasičnik ovih dana nalazi se u rodnoj zemlji, nedaleko od ratnih dešavanja.

Bivša rukometašica Podravke nastupala je tokom karijere za reprezentaciju Hrvatske, a sada živi u rodnom Ovidiopolju, nedaleko od Odese, blizu ukrajinske granice sa Moldavijom i Rumunijom. Odesa je, kao jedna od najvažnijih luka na Crnom moru, označena kao meta ruskih napada...

A Svitlana ima snažnu poruku za Vladimira Putina - Ukrajinu nikada neće imati!

"Putin neće ni pregovarati, a očekivao je, valjda, da će osvojiti Ukrajinu za pola dana i da ćemo se predati, s paštetom i bocom vode u rukama. Ne, Ukrajinu neće nikada imati", rekla je Svitlana za portal 24sata.hr.

Ona se i prethodnih dana javljala hrvatskim medijima, ali tada nešto blažim tonom. Prenosila je informacije sa lica mjesta, o ratnim dešavanjima u njenoj okolini.

"Sve je bilo spremno na tako nešto, što dokazuje da je ratno stanje proglašeno odmah, neposredno nakon pucnjave koja se prvi put čula u pet ujutro. Mi smo ovde 16 km daleko od Crnog mora s kojeg se puca iz brodova i 40 km daleko od Odese oko koje odjekuju eksplozije. Mislim da su ciljevi aerodromi s vojnim avionima i skladišta oružja."

Pored Rusije, ona je razočarana i postupcima Bjelorusa, koji su dozvolili da se njihova teritorija upotrijebi za napad.

"Ljudi su u nevjerici da se sve ovo uopšte događa, a pogotovo mi kojima je tu i Crno more i Moldavija, nisu tako daleko ni Donbas i Lugansk. Jako neugodna situacija, ali se mišljenja ne razlikuju. Mi smo slobodna i nezavisna država i to se mora znati. Napetosti su eskalirale, ali će i to morati da se riješi. Razočaranje je tim veće, jer je Bjelorusija dopustila da se akcije vode i s njihove teritorije", rekla je Pasičnik za "Jutarnji".

Svitlana je od 1998. godine pa sve do 2011. igrala u Hrvatskoj, uz izuzetan od jedne sezone koju je provela u Sloveniji. Karijeru je počela u rodnoj Ukrajini, završila u Rusiji, a čak devet godina nosila je dres hrvatske reprezentacije.

