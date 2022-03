Postoje 3 načina da Novak dobije vizu za Ameriku: Dva čovjeka mogu da mu izdaju dozvolu

Evo kako Novak može da zaigra u Indijan Velsu

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se našao na žrijebu Indijan Velsa, dobio je svoje prve rivale, ali se još uvijek ne zna da li će moći da uđe u Ameriku! Zvanično nevakcinisani ne mogu da lete za SAD, ali postoje izuzeci.

Petostruki šampion Indijan Velsa se nada da će doći u Kaliforniju ne toliko zbog šeste titule koliko zbog same igre, jer se u Dubaiju vidjelo da mu nedostaje vrijeme na terenu. Ali kako bi mogao da uđe u Kaliforniju?

"Zahvaljujući milionima vakcinisanih ekonomija Kalifornije je otvorena. Nema nikakvih limita, fizičke distance, ali kovid nije nestao. Da bi nastavili da bezbjedno živimo moramo da nastavimo sa prevencijom", navodi se na zvaničnom sajtu vlade Kalifornije.

Postoji ipak nekoliko kategorija onih koji mogu da uđu u zemlju nevakcinisani a to su tražioci azila, oni koji bježe od zakonskih kazni u njihovim državama koje podrazumijevaju mučenje, nehuman tretman i slične kazne, ali tu Novak ne spada.

Maljoletnici ne moraju biti vakcinisani, kao i stanovnici država koje nemaju pristup vakcinama, a takođe u nekim slučajevima ni osoblje brodova koji će samo proći kroz američke vode.

Ali postoji nekoliko kategorija pod koje Novak može da potpadne, tako da mu se dozvoli boravak u Kaliforniji. Nevakcinisani u SAD mogu da uđu svi koji su na diplomatskom putu ili poslati od neke vlade, a nije rijedak slučaj da se vrhunskim sportistima izdaju diplomatski pasoši.

Takođe vlada izdaje posebne dozvole osobama od nacionalnog interesa, a za to je zadužen sekretar za trasnport Pit Butiđiđ ili u nekim slučajevima sekretar za bezbednost Alehandro Majorkas.

Na kraju, moguće je da Novak dobije i medicinsko izuzeće. Samo što ovoga puta ne bi moglo da dođe do haosa kao u Australiji. U Australiji je dobio medicinsko izuzeće od turnira, a onda je sama država zabranila da on uđe u Australiju. Ovdje je turnir dao zeleno svjetlo, a ako Novak dobije medicinsko izuzeće, dobiće ga od institucija SAD i tu ne bi moglo da dođe do daljih komplikacija.

Sada nam ostaje da čekamo...